Пионерская забава в современном формате: как проходит военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Фоторепортаж

В Волгоградской области проходит финал военно-тактической игры «Зарница 2.0»

14 сентября 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Победителей «Зарница 2.0» наградили 15 сентября на Мамаевом кургане Фото: Роман Наумов © URA.RU В Волгограде с 5 по 15 сентября проходит всероссийский, финальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» с применением цифровых технологий. Ее организаторами являются Центр «ВОИН» и Движение Первых. В этом году игра стартовала в День защитника Отчества, в мероприятии за победу боролись 600 участников из 46 регионов России, включая новые. Яркие кадры с игры «Зарница 2.0» и программа мероприятия — в материале URA.RU. Участники игры продемонстрировали свои навыки в различных дисциплинах, включая стрельбу, тактическую медицину и саперное дело. Большая военно-тактическая игра на местности — главное событие соревнований — прошла 13 и 14 сентября. Команды выполняли задачи, имитирующие боевые действия, для этого организаторы подготовили реалистичные условия с использованием военной и специальной техники. Также на мероприятии были предусмотрены встречи в рамках всероссийского проекта «Диалоги с героями», экскурсионный тур по местам боевой славы Волгограда, викторины и творческие мероприятия. Награждение победителей и церемония закрытия пройдет 15 сентября на Мамаевом кургане у подножия монумента «Родина-мать». «Зарница 2.0» — это всероссийская военно-патриотическая игра, организованная Центром «ВОИН» и Движением Первых, с использованием цифровых технологий. В этом году акцент сделан на технологичность: участники учатся работать с БПЛА, проходят испытания по кибербезопасности и противодействую фейковой информации. В Советском Союзе игра «Зарница» пользовалась большой популярностью, объединяя в себе элементы физической активности, стратегии и командного взаимодействия. Она впервые появилась в 1960-х годах, и особенно активно в нее играли пионеры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Волгограде с 5 по 15 сентября проходит всероссийский, финальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» с применением цифровых технологий. Ее организаторами являются Центр «ВОИН» и Движение Первых. В этом году игра стартовала в День защитника Отчества, в мероприятии за победу боролись 600 участников из 46 регионов России, включая новые. Яркие кадры с игры «Зарница 2.0» и программа мероприятия — в материале URA.RU. Участники игры продемонстрировали свои навыки в различных дисциплинах, включая стрельбу, тактическую медицину и саперное дело. Большая военно-тактическая игра на местности — главное событие соревнований — прошла 13 и 14 сентября. Команды выполняли задачи, имитирующие боевые действия, для этого организаторы подготовили реалистичные условия с использованием военной и специальной техники. Также на мероприятии были предусмотрены встречи в рамках всероссийского проекта «Диалоги с героями», экскурсионный тур по местам боевой славы Волгограда, викторины и творческие мероприятия. Награждение победителей и церемония закрытия пройдет 15 сентября на Мамаевом кургане у подножия монумента «Родина-мать». «Зарница 2.0» — это всероссийская военно-патриотическая игра, организованная Центром «ВОИН» и Движением Первых, с использованием цифровых технологий. В этом году акцент сделан на технологичность: участники учатся работать с БПЛА, проходят испытания по кибербезопасности и противодействую фейковой информации. В Советском Союзе игра «Зарница» пользовалась большой популярностью, объединяя в себе элементы физической активности, стратегии и командного взаимодействия. Она впервые появилась в 1960-х годах, и особенно активно в нее играли пионеры.