В МО сообщили о возвращении в РФ сотни военных, взятых в плен в Курской области

14 сентября 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 103 военнослужащих Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Россию вернулись 103 военнослужащих, взятых в плен в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «14 сентября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram. Обмен касался тех военных, которые были захвачены в плен в Курской области. В обмен на российских пленных Украине вернули 103 бойцов ВСУ. По информации Минобороны, освободившиеся российские военные в настоящее время находятся в Беларуси. Там их обеспечивают медпомощью. Военные также получили возможность связаться со своими родными. Отмечается, что их в Россию привезут чуть позже на лечение и реабилитацию. Конкретные сроки возвращения на Родину не указаны. Посреднические усилия по возвращению оказали Объединенные Арабские Эмираты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Россию вернулись 103 военнослужащих, взятых в плен в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «14 сентября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram. Обмен касался тех военных, которые были захвачены в плен в Курской области. В обмен на российских пленных Украине вернули 103 бойцов ВСУ. По информации Минобороны, освободившиеся российские военные в настоящее время находятся в Беларуси. Там их обеспечивают медпомощью. Военные также получили возможность связаться со своими родными. Отмечается, что их в Россию привезут чуть позже на лечение и реабилитацию. Конкретные сроки возвращения на Родину не указаны. Посреднические усилия по возвращению оказали Объединенные Арабские Эмираты.