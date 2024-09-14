В МО сообщили о возвращении в РФ сотни военных, взятых в плен в Курской области

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Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 103 военнослужащих Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Россию вернулись 103 военнослужащих, взятых в плен в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«14 сентября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram. Обмен касался тех военных, которые были захвачены в плен в Курской области. В обмен на российских пленных Украине вернули 103 бойцов ВСУ.

По информации Минобороны, освободившиеся российские военные в настоящее время находятся в Беларуси. Там их обеспечивают медпомощью. Военные также получили возможность связаться со своими родными. Отмечается, что их в Россию привезут чуть позже на лечение и реабилитацию. Конкретные сроки возвращения на Родину не указаны. Посреднические усилия по возвращению оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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В Россию вернулись 103 военнослужащих, взятых в плен в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «14 сентября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram. Обмен касался тех военных, которые были захвачены в плен в Курской области. В обмен на российских пленных Украине вернули 103 бойцов ВСУ. По информации Минобороны, освободившиеся российские военные в настоящее время находятся в Беларуси. Там их обеспечивают медпомощью. Военные также получили возможность связаться со своими родными. Отмечается, что их в Россию привезут чуть позже на лечение и реабилитацию. Конкретные сроки возвращения на Родину не указаны. Посреднические усилия по возвращению оказали Объединенные Арабские Эмираты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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