В Ростовской области разразился большой пожар. Густой смог и дым окутали Ростов-на-Дону и его окрестности. Пожар, начавшийся на складе стройматериалов в Аксайском районе, быстро распространился, угрожая жилым домам и создавая мини-очаги возгорания в сопредельных с очагом пожара районах. Ситуация усугублена сильным ветром и другими неблагоприятными погодными условиями. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о происшествии.
Кадры из зоны пожара
Фото и видео из Ростова-на-Дону демонстрируют масштабное бедствие: густой смог охватывает город. В некоторых районах видимость практически нулевая, машины передвигаются по трассам, словно в тумане. Задымленность напоминает тяжелую песчаную бурю, а столбы дыма от очагов пожара видны даже из отдаленных от возгорания местах.
Пожар охватывает жилые районы
Пожар распространился на более чем 1,1 тысячи квадратных метров склада стройматериалов в Аксайском районе и стал угрожать близлежащим жилым домам. Местные жители фиксируют мини-очаги пожаров и активно пытаются помочь другим покинуть опасные зоны. Плотная дымка окутала даже набережную Ростова-на-Дону, создавая апокалиптический пейзаж.
Ответственные меры со стороны властей
В Ростовской области зарегистрировано более 20 очагов возгорания. Глава региона Василий Голубев объяснил, что сильный ветер, перехлест проводов и неосторожное обращение с огнем стали основными причинами возникновения ландшафтных пожаров. На данный момент ликвидируется до 30 крупных пожаров, что затруднено неблагоприятными погодными условиями в виде штормовых ветров.
Местные жители принимают участие в тушении
Жители Ростова-на-Дону организуются в группы, чтобы помочь друг другу. Они не только эвакуируют людей, но и активно участвуют в тушении возникших мини-пожаров. Однако, несмотря на их усилия, ситуация остается сложной: огонь перекинулся на два жилых дома в Батайске. Также дым проникает в окна многоэтажек.
Повышенная сложность пожара
В Аксае загорелся склад стройматериалов, и из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на близлежащие дома. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности из-за опасности распространения на другие районы. Люди сообщают о сильном запахе гари и пепле.
Работа спасателей
В ликвидации пожаров участвуют более 2000 человек и около 300 единиц техники. Спасательные подразделения продолжают работу, несмотря на штормовой ветер и постоянные угрозы распространения огня.
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