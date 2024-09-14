14 сентября 2024

Бастрыкин проверит обрушение скейт-площадки в Сатке во время катания ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Скейт-парк у пешеходного моста. Тюмень, скейт-парк, самокат, скейт парк, подросток на самокате, прыжок на самокате
Ребенок получил травму Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о травмировании ребенка на скейт-площадке в Сатке Челябинской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

«В сентябре текущего десятилетний ребенок находился на скейт-площадке в Сатке. Конструкция одного из элементов площадки обрушилась, в результате чего мальчик упал и получил травму ноги», — заявляет пресс-центр ведомства.

Пострадавшему ребенку потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что В СУ СК России по региону области начата процессуальная проверка.

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Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о травмировании ребенка на скейт-площадке в Сатке Челябинской области. Об этом сообщает информационный центр СКР. «В сентябре текущего десятилетний ребенок находился на скейт-площадке в Сатке. Конструкция одного из элементов площадки обрушилась, в результате чего мальчик упал и получил травму ноги», — заявляет пресс-центр ведомства. Пострадавшему ребенку потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что В СУ СК России по региону области начата процессуальная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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