Бастрыкин проверит обрушение скейт-площадки в Сатке во время катания ребенка

Ребенок получил травму
Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о травмировании ребенка на скейт-площадке в Сатке Челябинской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.
«В сентябре текущего десятилетний ребенок находился на скейт-площадке в Сатке. Конструкция одного из элементов площадки обрушилась, в результате чего мальчик упал и получил травму ноги», — заявляет пресс-центр ведомства.
Пострадавшему ребенку потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что В СУ СК России по региону области начата процессуальная проверка.
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