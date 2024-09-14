Бастрыкин проверит обрушение скейт-площадки в Сатке во время катания ребенка

15 сентября 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Ребенок получил травму Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о травмировании ребенка на скейт-площадке в Сатке Челябинской области. Об этом сообщает информационный центр СКР. «В сентябре текущего десятилетний ребенок находился на скейт-площадке в Сатке. Конструкция одного из элементов площадки обрушилась, в результате чего мальчик упал и получил травму ноги», — заявляет пресс-центр ведомства. Пострадавшему ребенку потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что В СУ СК России по региону области начата процессуальная проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о травмировании ребенка на скейт-площадке в Сатке Челябинской области. Об этом сообщает информационный центр СКР. «В сентябре текущего десятилетний ребенок находился на скейт-площадке в Сатке. Конструкция одного из элементов площадки обрушилась, в результате чего мальчик упал и получил травму ноги», — заявляет пресс-центр ведомства. Пострадавшему ребенку потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что В СУ СК России по региону области начата процессуальная проверка.