В Госдуме объяснили, почему черная кошка не решилась перейти дорогу Путину

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инцидент, когда черная кошка отказалась пересекать дорогу перед кортежем президента России Владимира Путина. Он объяснил это тем, что животное не захотело «взваливать на себя лишнюю ответственность».
«Она хотела показать, что не хочет участвовать в мракобесии, связанном с негативной оценкой деятельности черных кошек», — заявил Милонов, его слова приводит издание News.ru. Он с юмором отметил, что кошка не хотела взваливать на себя лишнюю ответственность. Милонов также охарактеризовал кошку как «просто честную кису», которая избежала пересечения пути кортежу.
Инцидент был зафиксирован на видео журналистом Павлом Зарубиным. На записи видно, что кошка остановилась посреди дороги перед приближающимся автомобилем, а потом решила вернуться обратно. Зарубин пошутил, что животное сделало единственно правильный выбор в данной ситуации.
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