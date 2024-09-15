Черная кошка передумала перебегать дорогу кортежу Путина. Видео

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Черная кошка не решилась перебегать дорогу перед кортежем Путина
Черная кошка не решилась перебегать дорогу перед кортежем Путина Фото:

Черная кошка, которая собиралась перебежать дорогу перед кортежем президента России Владимира Путина, в последний момент изменила свое решение. Момент попал на видео, которое опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Пожалуй, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Он назвал действия кошки «единственно верным решением».

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Черная кошка, которая собиралась перебежать дорогу перед кортежем президента России Владимира Путина, в последний момент изменила свое решение. Момент попал на видео, которое опубликовал журналист Павел Зарубин. «Пожалуй, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Он назвал действия кошки «единственно верным решением».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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