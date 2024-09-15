Черная кошка не решилась перебегать дорогу перед кортежем Путина
Черная кошка, которая собиралась перебежать дорогу перед кортежем президента России Владимира Путина, в последний момент изменила свое решение. Момент попал на видео, которое опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Пожалуй, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Он назвал действия кошки «единственно верным решением».
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