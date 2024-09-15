15 сентября 2024

Россиян предупредили о замедлении роста зарплат вдвое

«Известия»: в 2025 году рост зарплат в РФ замедлится до 9%
© Служба новостей «URA.RU»
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Аналитики пообещали снижение роста зарплат в России
Аналитики пообещали снижение роста зарплат в России Фото:

В России скоро завершится рост зарплат практически в два раза. Об этом говорят данные аналитиков Центробанка.

«В 2025 году рост зарплат в стране замедлится в два раза. То есть, рост оплаты труда снизится до 9%», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков ЦБ РФ.

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, что в последние два года зарплаты в стране росли до 20% в год. Он добавил, что в 2024 году рост оплаты труда сравним с темпами инфляции — 5-8%, передает «Национальная служба новостей».

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В России скоро завершится рост зарплат практически в два раза. Об этом говорят данные аналитиков Центробанка. «В 2025 году рост зарплат в стране замедлится в два раза. То есть, рост оплаты труда снизится до 9%», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков ЦБ РФ. Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, что в последние два года зарплаты в стране росли до 20% в год. Он добавил, что в 2024 году рост оплаты труда сравним с темпами инфляции — 5-8%, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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