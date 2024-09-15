Россиян предупредили о замедлении роста зарплат вдвое

Аналитики пообещали снижение роста зарплат в России
В России скоро завершится рост зарплат практически в два раза. Об этом говорят данные аналитиков Центробанка.
«В 2025 году рост зарплат в стране замедлится в два раза. То есть, рост оплаты труда снизится до 9%», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков ЦБ РФ.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, что в последние два года зарплаты в стране росли до 20% в год. Он добавил, что в 2024 году рост оплаты труда сравним с темпами инфляции — 5-8%, передает «Национальная служба новостей».
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