Обвиняемый по делу «Крокуса» Юсуфзода хотел сбежать за границу после теракта

Якубджони Юсуфзода, обвиняемый по делу о нападении на «Крокус сити холл», планировал покинуть Россию после совершения теракта. Об этом сообщается в материалах дела.
«В ходатайстве следователя указано, что Юсуфзода <...>, намеревался выехать за пределы РФ сразу после совершения террористического акта», — говорится в документах Мосгорсуда, с которыми ознакомился ТАСС. Уточняется, что Юсуфзода поддерживает радикальные течения ислама и планировал скрываться от следствия и суда, в том числе за пределами Российской Федерации.
Следователь представил в судебный орган заявление о применении Юсуфзоде меры пресечения в форме содержания под стражей. Согласно информации, Юсуфзода, являющийся гражданином Таджикистана, оказал помощь исполнителям теракта, оплатив квартиру, где они проживали перед совершением преступления.
Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» произошел теракт. В результате инцидента скончались 144 человека, и 551 получил травмы. Лица, подозреваемые в причастности к совершенному преступлению, были арестованы и находятся в условиях содержания под стражей.
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