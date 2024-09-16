Обвиняемый по делу «Крокуса» Юсуфзода хотел сбежать за границу после теракта

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Один из обвиняемых по делу о нападении на концертный зал "Крокус сити холл" Юсуфзода планировал сбежать за границу из РФ сразу после теракт
Один из обвиняемых по делу о нападении на концертный зал "Крокус сити холл" Юсуфзода планировал сбежать за границу из РФ сразу после теракт Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Якубджони Юсуфзода, обвиняемый по делу о нападении на «Крокус сити холл», планировал покинуть Россию после совершения теракта. Об этом сообщается в материалах дела.

«В ходатайстве следователя указано, что Юсуфзода <...>, намеревался выехать за пределы РФ сразу после совершения террористического акта», — говорится в документах Мосгорсуда, с которыми ознакомился ТАСС. Уточняется, что Юсуфзода поддерживает радикальные течения ислама и планировал скрываться от следствия и суда, в том числе за пределами Российской Федерации.

Следователь представил в судебный орган заявление о применении Юсуфзоде меры пресечения в форме содержания под стражей. Согласно информации, Юсуфзода, являющийся гражданином Таджикистана, оказал помощь исполнителям теракта, оплатив квартиру, где они проживали перед совершением преступления.

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» произошел теракт. В результате инцидента скончались 144 человека, и 551 получил травмы. Лица, подозреваемые в причастности к совершенному преступлению, были арестованы и находятся в условиях содержания под стражей.

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Якубджони Юсуфзода, обвиняемый по делу о нападении на «Крокус сити холл», планировал покинуть Россию после совершения теракта. Об этом сообщается в материалах дела. «В ходатайстве следователя указано, что Юсуфзода <...>, намеревался выехать за пределы РФ сразу после совершения террористического акта», — говорится в документах Мосгорсуда, с которыми ознакомился ТАСС. Уточняется, что Юсуфзода поддерживает радикальные течения ислама и планировал скрываться от следствия и суда, в том числе за пределами Российской Федерации. Следователь представил в судебный орган заявление о применении Юсуфзоде меры пресечения в форме содержания под стражей. Согласно информации, Юсуфзода, являющийся гражданином Таджикистана, оказал помощь исполнителям теракта, оплатив квартиру, где они проживали перед совершением преступления. Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» произошел теракт. В результате инцидента скончались 144 человека, и 551 получил травмы. Лица, подозреваемые в причастности к совершенному преступлению, были арестованы и находятся в условиях содержания под стражей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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