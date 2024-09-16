Глава села в Хабаровском крае умер сразу после избрания

Алексей Кысса, новоизбранный глава села Эльбан в Хабаровском крае, умер до того, как успел вступить в должность. Об этом сообщил глава Амурского муниципального района Павел Боровлев.
«Пришла печальная новость — вчера скончался Алексей Владимирович Кысса», — написал Боролев в своем telegram-канале. Причиной смерти 44-летнего Кыссы называют инфаркт.
Павел Боровлев выразил соболезнования родным и близким покойного. Алексей Кысса был известен в регионе как председатель Совета депутатов Эльбанского городского поселения и только недавно победил на выборах главы поселения.
После смерти Алексея Кыссы Амурская территориальная избирательная комиссия объявила о необходимости проведения новых выборов главы села Эльбан. Дата новых выборов пока не определена.
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