Глава села в Хабаровском крае умер сразу после избрания

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Новый глава села в Хабаровском крае скончался не успев вступить в должность Фото:

Алексей Кысса, новоизбранный глава села Эльбан в Хабаровском крае, умер до того, как успел вступить в должность. Об этом сообщил глава Амурского муниципального района Павел Боровлев.

«Пришла печальная новость — вчера скончался Алексей Владимирович Кысса», — написал Боролев в своем telegram-канале. Причиной смерти 44-летнего Кыссы называют инфаркт.

Павел Боровлев выразил соболезнования родным и близким покойного. Алексей Кысса был известен в регионе как председатель Совета депутатов Эльбанского городского поселения и только недавно победил на выборах главы поселения.

После смерти Алексея Кыссы Амурская территориальная избирательная комиссия объявила о необходимости проведения новых выборов главы села Эльбан. Дата новых выборов пока не определена.

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Алексей Кысса, новоизбранный глава села Эльбан в Хабаровском крае, умер до того, как успел вступить в должность. Об этом сообщил глава Амурского муниципального района Павел Боровлев. «Пришла печальная новость — вчера скончался Алексей Владимирович Кысса», — написал Боролев в своем telegram-канале. Причиной смерти 44-летнего Кыссы называют инфаркт. Павел Боровлев выразил соболезнования родным и близким покойного. Алексей Кысса был известен в регионе как председатель Совета депутатов Эльбанского городского поселения и только недавно победил на выборах главы поселения. После смерти Алексея Кыссы Амурская территориальная избирательная комиссия объявила о необходимости проведения новых выборов главы села Эльбан. Дата новых выборов пока не определена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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