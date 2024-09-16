Молодой отец в 79 лет: юморист Евгений Петросян отмечает день рождения

Евгению Петросяну исполнилось 79 лет

16 сентября 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Юмористу Евгению Петросяну 16 сентября исполняется 79 лет Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Globallookpress Известный юморист и телеведущий Евгений Петросян 16 сентября празднует свое 79-летие. Артист пользуется популярностью на протяжении многих лет. Интересные факты из его жизни, карьера, отцовство и принципы — в материале URA.RU. Биография Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года в Баку. Вдохновленный походами в театр с родителями, он начал свои первые творческие эксперименты, создавая домашние спектакли. В 1961 году Петросян переехал в Москву, где начал обучение во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Уже через год он начал выступать как конферансье, что положило начало его профессиональному пути на эстраде. Карьера Петросяна Работа в московском отделении Всероссийского гастрольно-концертного объединения с 1962 года открыла Петросяну двери в большую эстраду. Его талант быстро был замечен, и уже в 1964 году он выступил в новогоднем «Голубом огоньке». Сотрудничество с Леонидом Утесовым и последующая работа в Москонцерте укрепили его статус ведущего артиста советской эстрады. В 1979 году Петросян основал Театр эстрадных миниатюр, который стал одной из значимых площадок для развития советского и российского юмора. Театр представлял собой коллектив талантливых исполнителей, которые под руководством Петросяна создавали яркие и запоминающиеся постановки. С 1994 года Петросян стал лицом популярной программы «Смехопанорама», которая продержалась в эфире более двадцати пяти лет. Его следующий большой проект, «Кривое зеркало», также завоевал любовь зрителей, представив широкую палитру эстрадного юмора. Награды и признание За свой вклад в развитие культуры и искусства Петросян был удостоен звания народного артиста РСФСР в 1991 году. Кроме того, он получил множество других наград, включая орден Почета и Почетную грамоту президента России. Заслуженный артист РСФСР Евгений Петросян во время исполнения монолога «А вы слыхали?» Фото: Малышев Николай/ТАСС Личная жизнь Евгений Петросян был женат пять раз. Его первый брак с Беллой Кригер принес ему дочь Викторину, но закончился трагически — смертью жены в аварии. Второй брак с Анной Козловской, дочерью оперного певца, продлился всего полтора года. В третий раз артист вступил в брак с искусствоведом Людмилой, который стал для него третьим, но и эта супружеская жизнь оказалась кратковременной. Самым значительным и долгим был его четвертый брак с коллегой по сцене Еленой Степаненко. Этот союз продлился более 30 лет и завершился в 2018 году сложным разводом, основной причиной которого стал раздел имущества на сумму в 1,5 млрд рублей. Развод получил широкий общественный резонанс. После развода со Степаненко Петросян не остался один. Его пятой женой стала Татьяна Брухунова, бывшая помощница и концертный директор. Татьяна на 40 лет моложе Петросяна, что вызывало различные мнения в обществе. В 2019 году они поженились, а в 2020 году у пары родился сын Ваган. В марте 2024 года Татьяна сообщила о рождении дочери, Матильды. Петросян с бывшей супругой Еленой Степаненко во время съемок новогодней передачи «Голубой огонек» на телеканале «Россия» Фото: Вадим Тараканов/ТАСС Принципы Петросяна Евгений Петросян, известный своим уникальным подходом к юмору, сформировал ряд принципов, которые помогли ему добиться успеха на сцене и сохранить популярность на протяжении десятилетий. Он считает, что юмор на сцене должен отражать интересы и чувства народа, его взгляды и отношение к действительности.



Для достижения своих целей Петросян выделяет необходимость фанатичного отношения к работе. Любовь и уважение к зрителю являются основополагающими, а артистическое обаяние и чувство юмора помогают артисту найти связь с аудиторией. Актерские способности развиваются в мастерство, что в свою очередь усиливает индивидуальность и харизму артиста, что крайне важно для успеха на эстраде. Уважение к коллегам, особенно старшего поколения, и этичное поведение в профессиональной среде являются ключевыми для Петросяна. Он также подчеркивает важность помощи младшим по профессии и поддержания хороших человеческих качеств в профессии, осознавая, что юмор — это не только способ развлечения, но и нравственное дело. Петросян во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Интересные факты из жизни Петросяна С 1962 года Евгений Петросян начинает свои выступления на профессиональной эстраде. Интересный факт: на одном из первых представлений в московском Театре Эстрады он появился с рыжими волосами и под псевдонимом Петров. Евгений Петросян известен своим умением остро комментировать социальные и политические темы. Он стал первым артистом, который открыто высказывался о высших лицах государства с юмором, что принесло ему не только популярность, но и споры в общественности. Петросян известен своей профессиональной стойкостью. Например, он не отменил спектакль «Дураки мы все», несмотря на высокую температуру 39,9 градуса. В 1990 году во время антракта концерта в Измайлово одна из зрительниц обвинила организаторов в том, что в буфете разбавляют компот. Она пришла выразить свое возмущение лично Петросяну. Евгений Петросян и его нынешняя супруга Татьяна Брухунова на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2019» в Олимпийском парке Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный юморист и телеведущий Евгений Петросян 16 сентября празднует свое 79-летие. Артист пользуется популярностью на протяжении многих лет. Интересные факты из его жизни, карьера, отцовство и принципы — в материале URA.RU. Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года в Баку. Вдохновленный походами в театр с родителями, он начал свои первые творческие эксперименты, создавая домашние спектакли. В 1961 году Петросян переехал в Москву, где начал обучение во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Уже через год он начал выступать как конферансье, что положило начало его профессиональному пути на эстраде. Работа в московском отделении Всероссийского гастрольно-концертного объединения с 1962 года открыла Петросяну двери в большую эстраду. Его талант быстро был замечен, и уже в 1964 году он выступил в новогоднем «Голубом огоньке». Сотрудничество с Леонидом Утесовым и последующая работа в Москонцерте укрепили его статус ведущего артиста советской эстрады. В 1979 году Петросян основал Театр эстрадных миниатюр, который стал одной из значимых площадок для развития советского и российского юмора. Театр представлял собой коллектив талантливых исполнителей, которые под руководством Петросяна создавали яркие и запоминающиеся постановки. С 1994 года Петросян стал лицом популярной программы «Смехопанорама», которая продержалась в эфире более двадцати пяти лет. Его следующий большой проект, «Кривое зеркало», также завоевал любовь зрителей, представив широкую палитру эстрадного юмора. За свой вклад в развитие культуры и искусства Петросян был удостоен звания народного артиста РСФСР в 1991 году. Кроме того, он получил множество других наград, включая орден Почета и Почетную грамоту президента России. Евгений Петросян был женат пять раз. Его первый брак с Беллой Кригер принес ему дочь Викторину, но закончился трагически — смертью жены в аварии. Второй брак с Анной Козловской, дочерью оперного певца, продлился всего полтора года. В третий раз артист вступил в брак с искусствоведом Людмилой, который стал для него третьим, но и эта супружеская жизнь оказалась кратковременной. Самым значительным и долгим был его четвертый брак с коллегой по сцене Еленой Степаненко. Этот союз продлился более 30 лет и завершился в 2018 году сложным разводом, основной причиной которого стал раздел имущества на сумму в 1,5 млрд рублей. Развод получил широкий общественный резонанс. После развода со Степаненко Петросян не остался один. Его пятой женой стала Татьяна Брухунова, бывшая помощница и концертный директор. Татьяна на 40 лет моложе Петросяна, что вызывало различные мнения в обществе. В 2019 году они поженились, а в 2020 году у пары родился сын Ваган. В марте 2024 года Татьяна сообщила о рождении дочери, Матильды. Евгений Петросян, известный своим уникальным подходом к юмору, сформировал ряд принципов, которые помогли ему добиться успеха на сцене и сохранить популярность на протяжении десятилетий. Он считает, что юмор на сцене должен отражать интересы и чувства народа, его взгляды и отношение к действительности. Для достижения своих целей Петросян выделяет необходимость фанатичного отношения к работе. Любовь и уважение к зрителю являются основополагающими, а артистическое обаяние и чувство юмора помогают артисту найти связь с аудиторией. Актерские способности развиваются в мастерство, что в свою очередь усиливает индивидуальность и харизму артиста, что крайне важно для успеха на эстраде. Уважение к коллегам, особенно старшего поколения, и этичное поведение в профессиональной среде являются ключевыми для Петросяна. Он также подчеркивает важность помощи младшим по профессии и поддержания хороших человеческих качеств в профессии, осознавая, что юмор — это не только способ развлечения, но и нравственное дело. С 1962 года Евгений Петросян начинает свои выступления на профессиональной эстраде. Интересный факт: на одном из первых представлений в московском Театре Эстрады он появился с рыжими волосами и под псевдонимом Петров. Евгений Петросян известен своим умением остро комментировать социальные и политические темы. Он стал первым артистом, который открыто высказывался о высших лицах государства с юмором, что принесло ему не только популярность, но и споры в общественности. Петросян известен своей профессиональной стойкостью. Например, он не отменил спектакль «Дураки мы все», несмотря на высокую температуру 39,9 градуса. В 1990 году во время антракта концерта в Измайлово одна из зрительниц обвинила организаторов в том, что в буфете разбавляют компот. Она пришла выразить свое возмущение лично Петросяну.