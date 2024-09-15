В Тюмени построят пожизненный приют для животных

В приюте смогут жить около 100 животных
В Тюмени в районе улиц Чекистов — Тополиная построят пожизненный приют для животных. Об этом сообщили в городской администрации.
«Строительство нового приюта планируется осуществить на земельном участке и, при необходимости, доотвода части земельного участка, расположенных по адресу: город Тюмень, юго-восточный промузел (район ул. Чекистов). <...> Строительство планируется завершить до 2026 года», — приводит слова мэрии издание «РБК Тюмень».
Отмечается, что проект нового приюта завершен. Сейчас он проходит госэкспертизу. В нем будут содержать около 1000 животных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!