15 сентября 2024
14 сентября 2024

В Тюмени построят пожизненный приют для животных

© Служба новостей «URA.RU»
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В приюте смогут жить около 100 животных
В приюте смогут жить около 100 животных Фото:

В Тюмени в районе улиц Чекистов — Тополиная построят пожизненный приют для животных. Об этом сообщили в городской администрации.

«Строительство нового приюта планируется осуществить на земельном участке и, при необходимости, доотвода части земельного участка, расположенных по адресу: город Тюмень, юго-восточный промузел (район ул. Чекистов). <...> Строительство планируется завершить до 2026 года», — приводит слова мэрии издание «РБК Тюмень».

Отмечается, что проект нового приюта завершен. Сейчас он проходит госэкспертизу. В нем будут содержать около 1000 животных.

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В Тюмени в районе улиц Чекистов — Тополиная построят пожизненный приют для животных. Об этом сообщили в городской администрации. «Строительство нового приюта планируется осуществить на земельном участке и, при необходимости, доотвода части земельного участка, расположенных по адресу: город Тюмень, юго-восточный промузел (район ул. Чекистов). <...> Строительство планируется завершить до 2026 года», — приводит слова мэрии издание «РБК Тюмень». Отмечается, что проект нового приюта завершен. Сейчас он проходит госэкспертизу. В нем будут содержать около 1000 животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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