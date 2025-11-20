Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Моор рассказал, когда ждет внуков и результатов работы по мастер-плану

В Тюмени результаты мастер-плана городского центра станут видны к 2040 году
20 ноября 2025 в 15:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В 2040 году Моор хочет гулять с внуками по одновленной Тюмени

В 2040 году Моор хочет гулять с внуками по одновленной Тюмени

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Глава Тюменской области Александр Моор ожидает очевидного эффекта от разработки мастер-плана городского центра к 2040 году. В этот же период он ждет и внуков — об этом губернатор рассказал на площадке регионального дня форума «Малая Родина — сила России».

«Хотелось бы в будущем, когда я буду на пенсии, прогуляться с внуками по центру Тюмени. И чтобы видеть результат, за который будет не стыдно. Где-нибудь к 2040 году» — шутливо заявил Моор участникам беседы.

Он добавил, что разработка мастер-плана завершится в 2026 году. Ранее о ключевых задачах документа рассказал глава города Максим Афанасьев.

Материал из сюжета:

В Тюмени проходят региональные дни форума «Малая Родина — сила России»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал