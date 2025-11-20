Моор рассказал, когда ждет внуков и результатов работы по мастер-плану
В 2040 году Моор хочет гулять с внуками по одновленной Тюмени
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Глава Тюменской области Александр Моор ожидает очевидного эффекта от разработки мастер-плана городского центра к 2040 году. В этот же период он ждет и внуков — об этом губернатор рассказал на площадке регионального дня форума «Малая Родина — сила России».
«Хотелось бы в будущем, когда я буду на пенсии, прогуляться с внуками по центру Тюмени. И чтобы видеть результат, за который будет не стыдно. Где-нибудь к 2040 году» — шутливо заявил Моор участникам беседы.
Он добавил, что разработка мастер-плана завершится в 2026 году. Ранее о ключевых задачах документа рассказал глава города Максим Афанасьев.
