Моор рассказал, когда ждет внуков и результатов работы по мастер-плану

Глава Тюменской области Александр Моор ожидает очевидного эффекта от разработки мастер-плана городского центра к 2040 году. В этот же период он ждет и внуков — об этом губернатор рассказал на площадке регионального дня форума «Малая Родина — сила России».

«Хотелось бы в будущем, когда я буду на пенсии, прогуляться с внуками по центру Тюмени. И чтобы видеть результат, за который будет не стыдно. Где-нибудь к 2040 году» — шутливо заявил Моор участникам беседы.