СКР требует продлить арест подельнику генерала Иванова

Следственный комитет России выступил с требованием о продлении ареста Александра Фомина, который является подельником бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает Басманный суд.
В суд поступило ходатайство СК с требованием продлить Фомину, <...>, меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении суда агентству ТАСС. Уточняется, что Фомин обвиняется в предоставлении взятки особо крупного размера. Суд рассмотрит просьбу 17 сентября.
Тимур Иванов и его подельники, в числе которых Александр Фомин и предприниматель Сергей Бородин, обвиняются в получении взятки на сумму более миллиарда рублей. Согласно материалам следствия, Фомин, являющийся соучредителем компании «ОлимпСитиСтрой», предоставлял Иванову, бизнесмену Бородину и другим лицам услуги имущественного характера. Это выражалось в освобождении указанных лиц от необходимости оплачивать товары, а также работы и услуги, которые были связаны с ремонтными и реконструкционными работами здания.
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