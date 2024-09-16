СКР требует продлить арест подельнику генерала Иванова

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Следствие просит продлить арест бизнесмену Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванов
Следствие просит продлить арест бизнесмену Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванов Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Следственный комитет России выступил с требованием о продлении ареста Александра Фомина, который является подельником бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает Басманный суд.

В суд поступило ходатайство СК с требованием продлить Фомину, <...>, меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении суда агентству ТАСС. Уточняется, что Фомин обвиняется в предоставлении взятки особо крупного размера. Суд рассмотрит просьбу 17 сентября.

Тимур Иванов и его подельники, в числе которых Александр Фомин и предприниматель Сергей Бородин, обвиняются в получении взятки на сумму более миллиарда рублей. Согласно материалам следствия, Фомин, являющийся соучредителем компании «ОлимпСитиСтрой», предоставлял Иванову, бизнесмену Бородину и другим лицам услуги имущественного характера. Это выражалось в освобождении указанных лиц от необходимости оплачивать товары, а также работы и услуги, которые были связаны с ремонтными и реконструкционными работами здания.

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Следственный комитет России выступил с требованием о продлении ареста Александра Фомина, который является подельником бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает Басманный суд. В суд поступило ходатайство СК с требованием продлить Фомину, <...>, меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении суда агентству ТАСС. Уточняется, что Фомин обвиняется в предоставлении взятки особо крупного размера. Суд рассмотрит просьбу 17 сентября. Тимур Иванов и его подельники, в числе которых Александр Фомин и предприниматель Сергей Бородин, обвиняются в получении взятки на сумму более миллиарда рублей. Согласно материалам следствия, Фомин, являющийся соучредителем компании «ОлимпСитиСтрой», предоставлял Иванову, бизнесмену Бородину и другим лицам услуги имущественного характера. Это выражалось в освобождении указанных лиц от необходимости оплачивать товары, а также работы и услуги, которые были связаны с ремонтными и реконструкционными работами здания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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