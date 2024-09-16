Буданова* уличили в контактах с главарем террористов в Сирии

«Аль-Ватан»: Буданов договаривается об отправке наемников из Сирии на Украину

16 сентября 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Отправка бойцов из Сирии в Украину планируется для ведения боевых дейсвий против России Фото: Официальный сайт президента Украины Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) договаривается с главарем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (суннитская исламская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии; запрещенная в России террористическая организация) Абу Мохаммадом Джуляни об отправке наемников из Сирии на Украину. Об этом сообщает сирийская газета «Аль-Ватан». «Продолжается постоянный контакт между главой украинской разведки Кириллом Будановым и главарем террористической „Нусры“ по кличке Абу Мохаммад Джуляни с целью продажи террористов-наемников для дальнейшей отправки на Украину для войны против российской армии», — передают РИА Новости сообщение сирийского издания. В основном вербуются бойцы из стран постсоветского пространства, отмечают РИА Новости. Обучение и отправка военных на Украину продолжается уже около двух месяцев. Ранее турецкая газета Aydinlik опубликовала фотографию украинских представителей во время секретных переговоров с бойцами «Хайят Тахрир аш-Шам». Снятые в июне кадры запечатлены в сирийской провинции Идлиб, пояснило издание. *Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) договаривается с главарем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (суннитская исламская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии; запрещенная в России террористическая организация) Абу Мохаммадом Джуляни об отправке наемников из Сирии на Украину. Об этом сообщает сирийская газета «Аль-Ватан». «Продолжается постоянный контакт между главой украинской разведки Кириллом Будановым и главарем террористической „Нусры“ по кличке Абу Мохаммад Джуляни с целью продажи террористов-наемников для дальнейшей отправки на Украину для войны против российской армии», — передают РИА Новости сообщение сирийского издания. В основном вербуются бойцы из стран постсоветского пространства, отмечают РИА Новости. Обучение и отправка военных на Украину продолжается уже около двух месяцев. Ранее турецкая газета Aydinlik опубликовала фотографию украинских представителей во время секретных переговоров с бойцами «Хайят Тахрир аш-Шам». Снятые в июне кадры запечатлены в сирийской провинции Идлиб, пояснило издание. *Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом