Турецкая газета опубликовала фото с переговоров Киева с террористами в Сирии

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Украина вербует террористов в состав ВСУ
Украина вербует террористов в состав ВСУ Фото:
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Турецкая газета Aydinlik, ранее освещавшая возможные связи украинских властей с террористами из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (суннитская исламская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии; запрещенная в России террористическая организация), опубликовала фотографию, на которой запечатлены украинские представители во время секретных переговоров с бойцами этой организации. Об этом сообщает РИА Новости.

На снимке видно мужчину в футболке с изображением украинского тризубца. На фотографии он ведет беседу с представителем «Хайят Тахрир аш-Шам». В редакции газеты также имеется видеозапись этой беседы, однако ее публикация не планируется. Издание пояснило, что снятые в июне кадры запечатлены в сирийской провинции Идлиб.

Представитель Украины общается с членом террористической группировки
Представитель Украины общается с членом террористической группировки
Фото:

Ранее стало известно, что Украина, испытывая нехватку военных, обратилась к террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» в поисках подкреплений для фронта. Делегация Украины посетила Идлиб и встретилась с лидерами группировки 18 июня, передает «Национальная служба новостей». Обсуждались вопросы нехватки личного состава в ВСУ, а также предложение об освобождении радикальных боевиков в обмен на беспилотники.

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Турецкая газета Aydinlik, ранее освещавшая возможные связи украинских властей с террористами из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (суннитская исламская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии; запрещенная в России террористическая организация), опубликовала фотографию, на которой запечатлены украинские представители во время секретных переговоров с бойцами этой организации. Об этом сообщает РИА Новости. На снимке видно мужчину в футболке с изображением украинского тризубца. На фотографии он ведет беседу с представителем «Хайят Тахрир аш-Шам». В редакции газеты также имеется видеозапись этой беседы, однако ее публикация не планируется. Издание пояснило, что снятые в июне кадры запечатлены в сирийской провинции Идлиб. Ранее стало известно, что Украина, испытывая нехватку военных, обратилась к террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» в поисках подкреплений для фронта. Делегация Украины посетила Идлиб и встретилась с лидерами группировки 18 июня, передает «Национальная служба новостей». Обсуждались вопросы нехватки личного состава в ВСУ, а также предложение об освобождении радикальных боевиков в обмен на беспилотники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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