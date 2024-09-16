Француз Винатье* признал вину о нарушении правил деятельности иноагента

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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Суд ранее арестовал имущество гражданина Франции Лорана Винатье* Фото:

Гражданин Франции Лоран Винатье (признан иностранным агентом) признал в суде вину по делу о нарушении правил деятельности иноагента. Суд рассматривал его дело в особом порядке, что дает более мягкий приговор.

«Француз Винатье полностью признал вину по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента», — сообщает ТАСС из зала суда в Москве. Его дело рассматривалось в особом порядке. Это гарантирует, что наказание не может превышать две трети максимального срока. Статья, по которой проходит Винатье, подразумевает максимальный срок в пять лет лишения свободы.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество гражданина Франции Лорана Винатье. В ходе дела о нарушении правил деятельности иноагентов, СК РФ выяснил, что француз выпытывал у госслужащих военные сведения в ущерб России

*Лоран Винатье признан иностранным агентом

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Гражданин Франции Лоран Винатье (признан иностранным агентом) признал в суде вину по делу о нарушении правил деятельности иноагента. Суд рассматривал его дело в особом порядке, что дает более мягкий приговор. «Француз Винатье полностью признал вину по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента», — сообщает ТАСС из зала суда в Москве. Его дело рассматривалось в особом порядке. Это гарантирует, что наказание не может превышать две трети максимального срока. Статья, по которой проходит Винатье, подразумевает максимальный срок в пять лет лишения свободы. Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество гражданина Франции Лорана Винатье. В ходе дела о нарушении правил деятельности иноагентов, СК РФ выяснил, что француз выпытывал у госслужащих военные сведения в ущерб России *Лоран Винатье признан иностранным агентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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