Француз Винатье* признал вину о нарушении правил деятельности иноагента

Гражданин Франции Лоран Винатье (признан иностранным агентом) признал в суде вину по делу о нарушении правил деятельности иноагента. Суд рассматривал его дело в особом порядке, что дает более мягкий приговор.
«Француз Винатье полностью признал вину по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента», — сообщает ТАСС из зала суда в Москве. Его дело рассматривалось в особом порядке. Это гарантирует, что наказание не может превышать две трети максимального срока. Статья, по которой проходит Винатье, подразумевает максимальный срок в пять лет лишения свободы.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество гражданина Франции Лорана Винатье. В ходе дела о нарушении правил деятельности иноагентов, СК РФ выяснил, что француз выпытывал у госслужащих военные сведения в ущерб России
*Лоран Винатье признан иностранным агентом
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