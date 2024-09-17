В Приамурье потерпел крушение вертолет

Вертолет разбился в Зейском районе
В Приамурье разбился вертолет Robinson R66, на борту которого находились три человека. Об этом сообщили в МЧС.
«Вертолет Robinson R66, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в Зейском районе», — передает информацию ведомства РИА Новости. Уточняется, что ведутся поиски.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.