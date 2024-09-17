В Приамурье потерпел крушение вертолет

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Вертолет Robinson.Stock, вертолет, stock, robinson
Вертолет разбился в Зейском районе Фото:

В Приамурье разбился вертолет Robinson R66, на борту которого находились три человека. Об этом сообщили в МЧС.

«Вертолет Robinson R66, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в Зейском районе», — передает информацию ведомства РИА Новости. Уточняется, что ведутся поиски.

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В Приамурье разбился вертолет Robinson R66, на борту которого находились три человека. Об этом сообщили в МЧС. «Вертолет Robinson R66, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в Зейском районе», — передает информацию ведомства РИА Новости. Уточняется, что ведутся поиски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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