Евросоюз впал в зависимость от российского газа

ЕС в июле нарастил закупки СПГ из России до максимума с февраля
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
Главным импортером российского газа стала Испания Фото:

Евросоюз увеличил импорт российского природного газа до максимума с февраля 2024 года. Об этом сообщает Евростат.

«Импорт в июле вырос примерно на 13,5% как в месячном, так и годовом выражении. Главным покупателем стала Испания, нарастившая закупки в 2,3 раза — до 240,8 миллиона евро», — передает РИА Новости данные Евростата. Там также отметили, что закуп российского газа увеличили Нидерланды (до 57,2 миллиона евро).

Общая сумма импорта в июле составила 565,7 миллиона евро. Уменьшили закупки газа из России Франция и Бельгия. За семь месяцев Евросоюз приобрел у России СПГ на 4 миллиарда евро. Несмотря на то, что стоимость поставок уменьшилась, доля российского газа выросла на пять процентов, что связано со снижением импорта в ЕС из других стран.

Ранее глава канцелярии Вены по экономическим вопросам Петер Ханке сообщил, что австрийская компания Wien Energy GmbH, обслуживающая более 2 миллионов потребителей в Вене и окрестностях, объявила о полном отказе от закупок российского газа с 2025 года. Компания считалась одним из последних потребителей газа в Евросоюзе.

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Евросоюз увеличил импорт российского природного газа до максимума с февраля 2024 года. Об этом сообщает Евростат. «Импорт в июле вырос примерно на 13,5% как в месячном, так и годовом выражении. Главным покупателем стала Испания, нарастившая закупки в 2,3 раза — до 240,8 миллиона евро», — передает РИА Новости данные Евростата. Там также отметили, что закуп российского газа увеличили Нидерланды (до 57,2 миллиона евро). Общая сумма импорта в июле составила 565,7 миллиона евро. Уменьшили закупки газа из России Франция и Бельгия. За семь месяцев Евросоюз приобрел у России СПГ на 4 миллиарда евро. Несмотря на то, что стоимость поставок уменьшилась, доля российского газа выросла на пять процентов, что связано со снижением импорта в ЕС из других стран. Ранее глава канцелярии Вены по экономическим вопросам Петер Ханке сообщил, что австрийская компания Wien Energy GmbH, обслуживающая более 2 миллионов потребителей в Вене и окрестностях, объявила о полном отказе от закупок российского газа с 2025 года. Компания считалась одним из последних потребителей газа в Евросоюзе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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