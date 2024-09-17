Евросоюз впал в зависимость от российского газа

ЕС в июле нарастил закупки СПГ из России до максимума с февраля

17 сентября 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Главным импортером российского газа стала Испания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Евросоюз увеличил импорт российского природного газа до максимума с февраля 2024 года. Об этом сообщает Евростат. «Импорт в июле вырос примерно на 13,5% как в месячном, так и годовом выражении. Главным покупателем стала Испания, нарастившая закупки в 2,3 раза — до 240,8 миллиона евро», — передает РИА Новости данные Евростата. Там также отметили, что закуп российского газа увеличили Нидерланды (до 57,2 миллиона евро). Общая сумма импорта в июле составила 565,7 миллиона евро. Уменьшили закупки газа из России Франция и Бельгия. За семь месяцев Евросоюз приобрел у России СПГ на 4 миллиарда евро. Несмотря на то, что стоимость поставок уменьшилась, доля российского газа выросла на пять процентов, что связано со снижением импорта в ЕС из других стран. Ранее глава канцелярии Вены по экономическим вопросам Петер Ханке сообщил, что австрийская компания Wien Energy GmbH, обслуживающая более 2 миллионов потребителей в Вене и окрестностях, объявила о полном отказе от закупок российского газа с 2025 года. Компания считалась одним из последних потребителей газа в Евросоюзе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз увеличил импорт российского природного газа до максимума с февраля 2024 года. Об этом сообщает Евростат. «Импорт в июле вырос примерно на 13,5% как в месячном, так и годовом выражении. Главным покупателем стала Испания, нарастившая закупки в 2,3 раза — до 240,8 миллиона евро», — передает РИА Новости данные Евростата. Там также отметили, что закуп российского газа увеличили Нидерланды (до 57,2 миллиона евро). Общая сумма импорта в июле составила 565,7 миллиона евро. Уменьшили закупки газа из России Франция и Бельгия. За семь месяцев Евросоюз приобрел у России СПГ на 4 миллиарда евро. Несмотря на то, что стоимость поставок уменьшилась, доля российского газа выросла на пять процентов, что связано со снижением импорта в ЕС из других стран. Ранее глава канцелярии Вены по экономическим вопросам Петер Ханке сообщил, что австрийская компания Wien Energy GmbH, обслуживающая более 2 миллионов потребителей в Вене и окрестностях, объявила о полном отказе от закупок российского газа с 2025 года. Компания считалась одним из последних потребителей газа в Евросоюзе.