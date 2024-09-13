От российского газа отказывается один из последних потребителей в ЕС

13 сентября 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

С 2025 года австрийская компания Wien Energy GmbH полностью откажется от поставок российского газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Австрийская компания Wien Energy GmbH, обслуживающая более 2 миллионов потребителей в Вене и окрестностях, объявила о полном отказе от закупок российского газа с 2025 года. Об этом сообщает глава канцелярии Вены по экономическим вопросам Петер Ханке. «Независимость от газа из России стала критически важной для безопасности поставок. Все домохозяйства, коммерческие потребители и электростанции будут работать на нероссийском газе в 2025 году», — приводит слова Ханке издание Bloomberg. Вместо газа от «Газпрома» компания Wien Energy договорилась о поставках из Северной Африки и Северного моря, а также заключила контракты с экспортерами сжиженного природного газа (СПГ), которые покрывают 12% газового потребления Австрии. Новые контракты предусматривают сертификацию поставщиков на предмет отсутствия российского газа, при этом повышения цен для конечных потребителей не ожидается, как подтвердил Михаэль Штребль, глава Wien Energy. Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что страны Европы начали негласно наращивать поставки газа из России. Он также добавил, что РФ заметно увеличила поставки газа в Индию и КНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Австрийская компания Wien Energy GmbH, обслуживающая более 2 миллионов потребителей в Вене и окрестностях, объявила о полном отказе от закупок российского газа с 2025 года. Об этом сообщает глава канцелярии Вены по экономическим вопросам Петер Ханке. «Независимость от газа из России стала критически важной для безопасности поставок. Все домохозяйства, коммерческие потребители и электростанции будут работать на нероссийском газе в 2025 году», — приводит слова Ханке издание Bloomberg. Вместо газа от «Газпрома» компания Wien Energy договорилась о поставках из Северной Африки и Северного моря, а также заключила контракты с экспортерами сжиженного природного газа (СПГ), которые покрывают 12% газового потребления Австрии. Новые контракты предусматривают сертификацию поставщиков на предмет отсутствия российского газа, при этом повышения цен для конечных потребителей не ожидается, как подтвердил Михаэль Штребль, глава Wien Energy. Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что страны Европы начали негласно наращивать поставки газа из России. Он также добавил, что РФ заметно увеличила поставки газа в Индию и КНР.