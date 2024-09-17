Алаудинов рассказал об уничтожении пехоты ВСУ под Курском

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, который в настоящий момент находится в Курской области, рассказал об уничтожении пехоты ВСУ в регионе. О работе спецназа он написал в своем telegram-канале. Он отметил, что отряды ВСУ пытались закрепиться в нескольких участках под Курском.
«Покрошили пехоту, которая пыталась… закрепиться на нескольких участках… У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего», — рассказал Алаудинов на видео. Оно опубликовано в telegram-канале Алаудинова.
ВСУ начали атаковать Курскую область в начале августа. ВС РФ активно вытесняет вражеские силы из региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.