Алаудинов рассказал об уничтожении пехоты ВСУ под Курском

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
ВСУ пытались закрепиться на нескольких участках, но были уничтожены, сообщил Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, который в настоящий момент находится в Курской области, рассказал об уничтожении пехоты ВСУ в регионе. О работе спецназа он написал в своем telegram-канале. Он отметил, что отряды ВСУ пытались закрепиться в нескольких участках под Курском.

«Покрошили пехоту, которая пыталась… закрепиться на нескольких участках… У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего», — рассказал Алаудинов на видео. Оно опубликовано в telegram-канале Алаудинова.

ВСУ начали атаковать Курскую область в начале августа. ВС РФ активно вытесняет вражеские силы из региона.

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Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, который в настоящий момент находится в Курской области, рассказал об уничтожении пехоты ВСУ в регионе. О работе спецназа он написал в своем telegram-канале. Он отметил, что отряды ВСУ пытались закрепиться в нескольких участках под Курском. «Покрошили пехоту, которая пыталась… закрепиться на нескольких участках… У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего», — рассказал Алаудинов на видео. Оно опубликовано в telegram-канале Алаудинова. ВСУ начали атаковать Курскую область в начале августа. ВС РФ активно вытесняет вражеские силы из региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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