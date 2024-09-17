Армия и оружие Алаудинов рассказал об уничтожении пехоты ВСУ под Курском 17 сентября 2024 в 10:28 Размер текста - 17 + ВСУ пытались закрепиться на нескольких участках, но были уничтожены, сообщил Алаудинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, который в настоящий момент находится в Курской области, рассказал об уничтожении пехоты ВСУ в регионе. О работе спецназа он написал в своем telegram-канале. Он отметил, что отряды ВСУ пытались закрепиться в нескольких участках под Курском. «Покрошили пехоту, которая пыталась… закрепиться на нескольких участках… У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего», — рассказал Алаудинов на видео. Оно опубликовано в telegram-канале Алаудинова. ВСУ начали атаковать Курскую область в начале августа. ВС РФ активно вытесняет вражеские силы из региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, который в настоящий момент находится в Курской области, рассказал об уничтожении пехоты ВСУ в регионе. О работе спецназа он написал в своем telegram-канале. Он отметил, что отряды ВСУ пытались закрепиться в нескольких участках под Курском. «Покрошили пехоту, которая пыталась… закрепиться на нескольких участках… У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего», — рассказал Алаудинов на видео. Оно опубликовано в telegram-канале Алаудинова. ВСУ начали атаковать Курскую область в начале августа. ВС РФ активно вытесняет вражеские силы из региона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям