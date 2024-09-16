В Челябинске начался отопительный сезон

В Челябинске началось подключение отопления в больницах, школах и детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 17 сентября.
«По состоянию на 16 сентября отопление появилось в 24 социальных учреждениях, сегодня работа продолжается. Для досрочного подключения руководители должны отправить заявку в теплоснабжающую организацию», — уточнили в пресс-службе.
В жилых домах запуск отопления произойдет в соответствии с правилами. Они предусматривают старт отопительного сезона после того, как среднесуточная температура в городе будет не более плюс восьми градусов в течение пяти дней подряд.
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