16 сентября 2024

В Челябинске начался отопительный сезон

Больницы, школы и детские сады Челябинска начали подключать к отоплению
© Служба новостей «URA.RU»
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Сначала отопление дали в социальных объектах
Сначала отопление дали в социальных объектах Фото:

В Челябинске началось подключение отопления в больницах, школах и детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 17 сентября.

«По состоянию на 16 сентября отопление появилось в 24 социальных учреждениях, сегодня работа продолжается. Для досрочного подключения руководители должны отправить заявку в теплоснабжающую организацию», — уточнили в пресс-службе.

В жилых домах запуск отопления произойдет в соответствии с правилами. Они предусматривают старт отопительного сезона после того, как среднесуточная температура в городе будет не более плюс восьми градусов в течение пяти дней подряд.

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В Челябинске началось подключение отопления в больницах, школах и детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 17 сентября. «По состоянию на 16 сентября отопление появилось в 24 социальных учреждениях, сегодня работа продолжается. Для досрочного подключения руководители должны отправить заявку в теплоснабжающую организацию», — уточнили в пресс-службе. В жилых домах запуск отопления произойдет в соответствии с правилами. Они предусматривают старт отопительного сезона после того, как среднесуточная температура в городе будет не более плюс восьми градусов в течение пяти дней подряд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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