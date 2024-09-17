Фон дер Ляйен предложила Кае Каллас заменить Жозепа Борреля

17 сентября 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Кая Каллас станет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фото: Официальный сайт президента Украины Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о назначении новых лиц на ключевые посты в структуре ЕК. Среди заявленных кадровых изменений — эстонский юрист Кая Каллас станет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 1 ноября и тем самым займет место Жозепа Борреля. «Каждый член моей команды привнесет свой собственный опыт и взгляды на Европу. Вместе мы будем одной командой, работающей над достижением одной общей цели», — написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х, приложив инфографику с именами новых лиц на высоких постах в ЕС. Испанский дипломат Тереза Рибера примет на себя функции вице-президента ЕК, ответственного за конкуренцию. Политик из Италии Рафаэль Фитто предложен на должность заместителя главы ЕК, ответственного за реформы. В рамках кадрового обновления депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс из Литвы предложен на новый пост еврокомиссара по обороне и космосу. Словенский дипломат Марта Кос станет еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС и восстановления Украины. В области миграции и энергетики появятся новые лица: нынешний министр финансов Австрии Магнус Бруннер и член парламента Дании Дан Йоргенсен соответственно. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК выделила Украине 40 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры. Она подчеркнула, что деньги выделены на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о назначении новых лиц на ключевые посты в структуре ЕК. Среди заявленных кадровых изменений — эстонский юрист Кая Каллас станет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 1 ноября и тем самым займет место Жозепа Борреля. «Каждый член моей команды привнесет свой собственный опыт и взгляды на Европу. Вместе мы будем одной командой, работающей над достижением одной общей цели», — написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х, приложив инфографику с именами новых лиц на высоких постах в ЕС. Испанский дипломат Тереза Рибера примет на себя функции вице-президента ЕК, ответственного за конкуренцию. Политик из Италии Рафаэль Фитто предложен на должность заместителя главы ЕК, ответственного за реформы. В рамках кадрового обновления депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс из Литвы предложен на новый пост еврокомиссара по обороне и космосу. Словенский дипломат Марта Кос станет еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС и восстановления Украины. В области миграции и энергетики появятся новые лица: нынешний министр финансов Австрии Магнус Бруннер и член парламента Дании Дан Йоргенсен соответственно. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК выделила Украине 40 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры. Она подчеркнула, что деньги выделены на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье.