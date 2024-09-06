ЕК выделила Украине 40 млн для энергетической инфраструктуры

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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении денег Киеву для восстановления энергетики после ответных ударов ВС РФ Фото:
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Еврокомиссия выделила Украине 40 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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«Температура скоро понизится, поэтому мы увеличиваем объем нашей гуманитарной помощи нуждающимся украинцам. Мы выделяем 40 миллионов евро на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье», — написала фон дер Ляйен в соцсети Х (бывший Twitter).

ВС РФ утром 26 августа провели серию атак на критически важные военные и энергетические объекты Украины. Таким образом Россия были ответила на действия ВСУ в Курской области и атаку украинского беспилотника в Саратове. В результате ударов по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в различных регионах Украины произошли серьезные перебои в системе энергоснабжения и транспортировке энергетических ресурсов.

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Еврокомиссия выделила Украине 40 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Температура скоро понизится, поэтому мы увеличиваем объем нашей гуманитарной помощи нуждающимся украинцам. Мы выделяем 40 миллионов евро на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье», — написала фон дер Ляйен в соцсети Х (бывший Twitter). ВС РФ утром 26 августа провели серию атак на критически важные военные и энергетические объекты Украины. Таким образом Россия были ответила на действия ВСУ в Курской области и атаку украинского беспилотника в Саратове. В результате ударов по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в различных регионах Украины произошли серьезные перебои в системе энергоснабжения и транспортировке энергетических ресурсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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