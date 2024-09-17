Реконструкция Сталинградской битвы: как прошло ключевое мероприятие «Зарницы 2.0». Фоторепортаж

В рамках игры «Зарница 2.0» состоялась реконструкция битвы за Сталинград

17 сентября 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

В Волгоградской области в рамках «Зарницы 2.0.» прошла реконструкция Сталинградской битвы Фото: Пресс-служба Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» © URA.RU Финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» проходил в Волгограде с 5 по 15 сентября. В рамках этого мероприятия была проведена военно-историческая реконструкция «Битва за Сталинград». Для ее участников провели познавательные интерактивы, такие как возможность поговорить по телефону аппарату времен Великой Отечественной войны. Яркие кадры с этого мероприятия — в материале URA.RU. Организаторами «Зарницы 2.0» выступили Центр «ВОИН» и Движение Первых. Игра стартовала в День защитника Отечества, а за победу боролись 600 участников из 46 субъектов России. Ребята показали свои навыки в стрельбе, тактической медицине и саперном деле, которые они приобрели в ходе интенсивного обучения. Для участников игры организаторы провели как саму реконструкцию Сталинградской битвы, так и различные интерактивы. На площадке «Узел связи» были установлены телефонные аппараты времен ВОВ. Любой желающий участник мог пообщаться с помощью него и еще глубже окунуться в атмосферу военного времени. Также на площадке «Арсенал» было представлено стрелковое оружие времен ВОВ. С экспонатами ребята могли ознакомиться и поближе узнать, что помогло предкам одолеть противника в битве за Сталинград, а позже — во всей войне. Отмечается, что «Зарница 2.0» стала первой игрой, которая прошла практически во всей России. Президент страны Владимир Путин поручил, чтобы о новой «Зарнице» узнал каждый российский школьник. «Более 800 тысяч школьников, которые были отобраны в команды, 5 тысяч наставников, среди которых почти 400 человек — ветераны, участники специальной военной операции. Кем бы ни стали ребята, я уверен, что эти знания каждый сможет применить в жизни. Участники „Зарницы“ проявили силу воли и терпение, мужества», — поделился своими впечатлениями первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» проходил в Волгограде с 5 по 15 сентября. В рамках этого мероприятия была проведена военно-историческая реконструкция «Битва за Сталинград». Для ее участников провели познавательные интерактивы, такие как возможность поговорить по телефону аппарату времен Великой Отечественной войны. Яркие кадры с этого мероприятия — в материале URA.RU. Организаторами «Зарницы 2.0» выступили Центр «ВОИН» и Движение Первых. Игра стартовала в День защитника Отечества, а за победу боролись 600 участников из 46 субъектов России. Ребята показали свои навыки в стрельбе, тактической медицине и саперном деле, которые они приобрели в ходе интенсивного обучения. Для участников игры организаторы провели как саму реконструкцию Сталинградской битвы, так и различные интерактивы. На площадке «Узел связи» были установлены телефонные аппараты времен ВОВ. Любой желающий участник мог пообщаться с помощью него и еще глубже окунуться в атмосферу военного времени. Также на площадке «Арсенал» было представлено стрелковое оружие времен ВОВ. С экспонатами ребята могли ознакомиться и поближе узнать, что помогло предкам одолеть противника в битве за Сталинград, а позже — во всей войне. Отмечается, что «Зарница 2.0» стала первой игрой, которая прошла практически во всей России. Президент страны Владимир Путин поручил, чтобы о новой «Зарнице» узнал каждый российский школьник. «Более 800 тысяч школьников, которые были отобраны в команды, 5 тысяч наставников, среди которых почти 400 человек — ветераны, участники специальной военной операции. Кем бы ни стали ребята, я уверен, что эти знания каждый сможет применить в жизни. Участники „Зарницы“ проявили силу воли и терпение, мужества», — поделился своими впечатлениями первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.