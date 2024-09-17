ВСУ передислоцируют силы из Курской области в Донбасс

ВСУ перебрасывают часть подразделений, развернутых в Курской области, на донецкое направление из-за успеха ВС РФ на данном участке. Об этом сообщили американские СМИ.
«[Главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский вынужден начать переброску некоторых подразделений из-под Курска для укрепления обороны под Донецком», — заявили в Politico. По данным издания, такое решение командования связано с большими потерями, которые украинская армия терпит на донецком направлении.
За прошедшую неделю ВС РФ освободили несколько пунктов в ДНР, в частности, Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку. Об этом сообщает MK.
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