ВСУ передислоцируют силы из Курской области в Донбасс

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Часть подразделений ВСУ передислоцируется из-под Курска в ДНР из-за больших потерь личного состава на данном участке, сообщили американские СМИ
Часть подразделений ВСУ передислоцируется из-под Курска в ДНР из-за больших потерь личного состава на данном участке, сообщили американские СМИ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ перебрасывают часть подразделений, развернутых в Курской области, на донецкое направление из-за успеха ВС РФ на данном участке. Об этом сообщили американские СМИ.

«[Главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский вынужден начать переброску некоторых подразделений из-под Курска для укрепления обороны под Донецком», — заявили в Politico. По данным издания, такое решение командования связано с большими потерями, которые украинская армия терпит на донецком направлении.

За прошедшую неделю ВС РФ освободили несколько пунктов в ДНР, в частности, Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку. Об этом сообщает MK.

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ВСУ перебрасывают часть подразделений, развернутых в Курской области, на донецкое направление из-за успеха ВС РФ на данном участке. Об этом сообщили американские СМИ. «[Главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский вынужден начать переброску некоторых подразделений из-под Курска для укрепления обороны под Донецком», — заявили в Politico. По данным издания, такое решение командования связано с большими потерями, которые украинская армия терпит на донецком направлении. За прошедшую неделю ВС РФ освободили несколько пунктов в ДНР, в частности, Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку. Об этом сообщает MK.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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