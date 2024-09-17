В Петербурге нашли голого мужчину с тяжелыми ожогами от борщевика

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Из-за ожогов, предположительно, от борщевика, у петербуржца снизился объем циркулирующей крови, сообщили в telegram-каналах
Из-за ожогов, предположительно, от борщевика, у петербуржца снизился объем циркулирующей крови, сообщили в telegram-каналах Фото:

Голый 52-летний мужчина был найден в Санкт-Петербурге с ожогами четвертой степени тяжести, предположительно, от борщевика. Об этом сообщили в петербургских telegram-каналах.

«Полностью раздетого 52-летнего мужчину нашли с ожогами четвёртой степени у дома на Грибакиных — предположительно, на его пути оказался борщевик», — заявили в telegram-канале Mash на Мойке. Там добавили, что мужчина был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

У мужчины был выявлен гиповолемический шок первой степени: объем циркулирующей крови снизился из-за ожогов. Ноги мужчины были покрыты ссадинами, а его локти и колени — повреждены. Правоохранительными органами ведется выяснение обстоятельств случившегося. 

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Голый 52-летний мужчина был найден в Санкт-Петербурге с ожогами четвертой степени тяжести, предположительно, от борщевика. Об этом сообщили в петербургских telegram-каналах. «Полностью раздетого 52-летнего мужчину нашли с ожогами четвёртой степени у дома на Грибакиных — предположительно, на его пути оказался борщевик», — заявили в telegram-канале Mash на Мойке. Там добавили, что мужчина был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. У мужчины был выявлен гиповолемический шок первой степени: объем циркулирующей крови снизился из-за ожогов. Ноги мужчины были покрыты ссадинами, а его локти и колени — повреждены. Правоохранительными органами ведется выяснение обстоятельств случившегося. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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