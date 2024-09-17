Израиль устроил крупную кибератаку, взорвав по всему Ливану пейджеры «Хезболлах». Видео

Посол Ирана пострадал в Ливане при взрыве пейджера
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Средства связи старых образцов вышедших из оборота. Пермь, телефон, телефонный аппарат, телефоны, наручные часы, музей, средства связи, пейджеры, пейджер
У членов «Хезболлах» взорвались специальные пейджеры для связи (архивное фото) Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Телеканал Al Jazeera сообщает, что более 500 человек ранены и убиты в результате масштабного теракта в Ливане. Среди раненых оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. По данным СМИ, спецслужбы Израиля взломали портативные рации, которые используют члены милиции «Хезболлах», и вызвали их детонацию.

«Десятки членов „Хезболлы“ получили серьезные ранения на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута, когда взорвались пейджеры, которые они использовали для связи», — цитирует «Ридус» Аl Jazeera. Также есть сообщения о раненых в других частях страны. Общее число убитых и раненых превысило 500 человек.

Ливанские СМИ указывают, что за атакой якобы стоит агент спецслужб Израиля Махшир Кешер. Среди раненых при взрыве пейджера — посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, сообщает Mehr.

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Телеканал Al Jazeera сообщает, что более 500 человек ранены и убиты в результате масштабного теракта в Ливане. Среди раненых оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. По данным СМИ, спецслужбы Израиля взломали портативные рации, которые используют члены милиции «Хезболлах», и вызвали их детонацию. «Десятки членов „Хезболлы“ получили серьезные ранения на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута, когда взорвались пейджеры, которые они использовали для связи», — цитирует «Ридус» Аl Jazeera. Также есть сообщения о раненых в других частях страны. Общее число убитых и раненых превысило 500 человек. Ливанские СМИ указывают, что за атакой якобы стоит агент спецслужб Израиля Махшир Кешер. Среди раненых при взрыве пейджера — посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, сообщает Mehr.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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