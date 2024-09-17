Телеканал Al Jazeera сообщает, что более 500 человек ранены и убиты в результате масштабного теракта в Ливане. Среди раненых оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. По данным СМИ, спецслужбы Израиля взломали портативные рации, которые используют члены милиции «Хезболлах», и вызвали их детонацию.
«Десятки членов „Хезболлы“ получили серьезные ранения на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута, когда взорвались пейджеры, которые они использовали для связи», — цитирует «Ридус» Аl Jazeera. Также есть сообщения о раненых в других частях страны. Общее число убитых и раненых превысило 500 человек.
Ливанские СМИ указывают, что за атакой якобы стоит агент спецслужб Израиля Махшир Кешер. Среди раненых при взрыве пейджера — посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, сообщает Mehr.
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