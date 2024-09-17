Израиль устроил крупную кибератаку, взорвав по всему Ливану пейджеры «Хезболлах». Видео

Посол Ирана пострадал в Ливане при взрыве пейджера

17 сентября 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

У членов «Хезболлах» взорвались специальные пейджеры для связи (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Телеканал Al Jazeera сообщает, что более 500 человек ранены и убиты в результате масштабного теракта в Ливане. Среди раненых оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. По данным СМИ, спецслужбы Израиля взломали портативные рации, которые используют члены милиции «Хезболлах», и вызвали их детонацию. «Десятки членов „Хезболлы“ получили серьезные ранения на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута, когда взорвались пейджеры, которые они использовали для связи», — цитирует «Ридус» Аl Jazeera. Также есть сообщения о раненых в других частях страны. Общее число убитых и раненых превысило 500 человек. Ливанские СМИ указывают, что за атакой якобы стоит агент спецслужб Израиля Махшир Кешер. Среди раненых при взрыве пейджера — посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, сообщает Mehr. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеканал Al Jazeera сообщает, что более 500 человек ранены и убиты в результате масштабного теракта в Ливане. Среди раненых оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. По данным СМИ, спецслужбы Израиля взломали портативные рации, которые используют члены милиции «Хезболлах», и вызвали их детонацию. «Десятки членов „Хезболлы“ получили серьезные ранения на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута, когда взорвались пейджеры, которые они использовали для связи», — цитирует «Ридус» Аl Jazeera. Также есть сообщения о раненых в других частях страны. Общее число убитых и раненых превысило 500 человек. Ливанские СМИ указывают, что за атакой якобы стоит агент спецслужб Израиля Махшир Кешер. Среди раненых при взрыве пейджера — посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, сообщает Mehr.