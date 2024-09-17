Назван простой утренний ритуал, помогающий сбросить лишний вес

Times of India: стакан воды с инжиром по утрам позволит сбросить лишний вес

18 сентября 2024 в 04:57 Размер текста - 17 +

Инжир повышает иммунитет и улучшает работу сердца Фото: Размик Закарян © URA.RU Вода с инжиром, выпитая утром, приносит много пользы для здоровья и помогает в потере лишнего веса. Об этом сообщает издание The Times of India. «Вода с инжиром может помочь в потере лишнего веса, дольше сохраняя чувство сытости. Содержание клетчатки в инжире сдерживает аппетит и уменьшает тягу к еде, что облегчает контроль потребления калорий», — пишет газета. Также вода с инжиром богата необходимыми витаминами и минералами: калием, магнием, кальцием, витаминами А, В и К — эти питательные вещества поддерживают общее здоровье. Растение улучшает работу сердца, прочность костей, регулирует сахар в крови и повышает иммунитет. Сообщалось, что людям с лишним весом не рекомендуются бег и прыжки из-за риска деформации суставов. Высокоинтенсивные нагрузки могут привести к проблемам с давлением и сердцем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вода с инжиром, выпитая утром, приносит много пользы для здоровья и помогает в потере лишнего веса. Об этом сообщает издание The Times of India. «Вода с инжиром может помочь в потере лишнего веса, дольше сохраняя чувство сытости. Содержание клетчатки в инжире сдерживает аппетит и уменьшает тягу к еде, что облегчает контроль потребления калорий», — пишет газета. Также вода с инжиром богата необходимыми витаминами и минералами: калием, магнием, кальцием, витаминами А, В и К — эти питательные вещества поддерживают общее здоровье. Растение улучшает работу сердца, прочность костей, регулирует сахар в крови и повышает иммунитет. Сообщалось, что людям с лишним весом не рекомендуются бег и прыжки из-за риска деформации суставов. Высокоинтенсивные нагрузки могут привести к проблемам с давлением и сердцем.