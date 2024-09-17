17 сентября 2024

Назван простой утренний ритуал, помогающий сбросить лишний вес

Times of India: стакан воды с инжиром по утрам позволит сбросить лишний вес
© Служба новостей «URA.RU»
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Инжир повышает иммунитет и улучшает работу сердца Фото:

Вода с инжиром, выпитая утром, приносит много пользы для здоровья и помогает в потере лишнего веса. Об этом сообщает издание The Times of India.

«Вода с инжиром может помочь в потере лишнего веса, дольше сохраняя чувство сытости. Содержание клетчатки в инжире сдерживает аппетит и уменьшает тягу к еде, что облегчает контроль потребления калорий», — пишет газета.

Также вода с инжиром богата необходимыми витаминами и минералами: калием, магнием, кальцием, витаминами А, В и К — эти питательные вещества поддерживают общее здоровье. Растение улучшает работу сердца, прочность костей, регулирует сахар в крови и повышает иммунитет.

Сообщалось, что людям с лишним весом не рекомендуются бег и прыжки из-за риска деформации суставов. Высокоинтенсивные нагрузки могут привести к проблемам с давлением и сердцем.

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Вода с инжиром, выпитая утром, приносит много пользы для здоровья и помогает в потере лишнего веса. Об этом сообщает издание The Times of India. «Вода с инжиром может помочь в потере лишнего веса, дольше сохраняя чувство сытости. Содержание клетчатки в инжире сдерживает аппетит и уменьшает тягу к еде, что облегчает контроль потребления калорий», — пишет газета. Также вода с инжиром богата необходимыми витаминами и минералами: калием, магнием, кальцием, витаминами А, В и К — эти питательные вещества поддерживают общее здоровье. Растение улучшает работу сердца, прочность костей, регулирует сахар в крови и повышает иммунитет. Сообщалось, что людям с лишним весом не рекомендуются бег и прыжки из-за риска деформации суставов. Высокоинтенсивные нагрузки могут привести к проблемам с давлением и сердцем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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