Назван простой утренний ритуал, помогающий сбросить лишний вес

Вода с инжиром, выпитая утром, приносит много пользы для здоровья и помогает в потере лишнего веса. Об этом сообщает издание The Times of India.
«Вода с инжиром может помочь в потере лишнего веса, дольше сохраняя чувство сытости. Содержание клетчатки в инжире сдерживает аппетит и уменьшает тягу к еде, что облегчает контроль потребления калорий», —
Также вода с инжиром богата необходимыми витаминами и минералами: калием, магнием, кальцием, витаминами А, В и К — эти питательные вещества поддерживают общее здоровье. Растение улучшает работу сердца, прочность костей, регулирует сахар в крови и повышает иммунитет.
Сообщалось, что людям с лишним весом не рекомендуются бег и прыжки из-за риска деформации суставов. Высокоинтенсивные нагрузки могут привести к проблемам с давлением и сердцем.
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