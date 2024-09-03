Тренер объяснила, что категорически нельзя делать людям с лишним весом

Тренер Соколова: людям с избыточным весом нужно избегать бега и прыжков
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Людям с лишним весом необходимо избегать беговых упражнений, заявила Соколова
Людям с лишним весом необходимо избегать беговых упражнений, заявила Соколова Фото:

Людям с избыточным весом не рекомендуется выполнять некоторые упражнения, такие как бег и прыжки, из-за риска деформации суставов. Об этом рассказала мастер-тренер XFIT Елизавета Соколова.

«Людям с избыточной массой тела категорически нельзя бегать и выполнять прыжки», — передает слова Соколовой «Лента.ру». Она добавила, что сам лишний вес не является противопоказанием для спорта. Бег и прыжки категорически запрещены, так как могут деформировать суставы, а высокоинтенсивные нагрузки могут привести к проблемам с давлением и сердцем.

Рекомендуется начинать с работы над мобильностью суставов, что улучшит подвижность и поможет в освоении техник упражнений. Также важна стабильность суставов — это облегчит освоение тренировок. Силовые тренировки способствуют увеличению мышечной массы, положительно влияя на гормональный фон и процессы жиросжигания, что в свою очередь повышает уровень тестостерона и улучшает суточный расход энергии, а это хорошо сказывается на контроле веса, заключила Соколова.

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Людям с избыточным весом не рекомендуется выполнять некоторые упражнения, такие как бег и прыжки, из-за риска деформации суставов. Об этом рассказала мастер-тренер XFIT Елизавета Соколова. «Людям с избыточной массой тела категорически нельзя бегать и выполнять прыжки», — передает слова Соколовой «Лента.ру». Она добавила, что сам лишний вес не является противопоказанием для спорта. Бег и прыжки категорически запрещены, так как могут деформировать суставы, а высокоинтенсивные нагрузки могут привести к проблемам с давлением и сердцем. Рекомендуется начинать с работы над мобильностью суставов, что улучшит подвижность и поможет в освоении техник упражнений. Также важна стабильность суставов — это облегчит освоение тренировок. Силовые тренировки способствуют увеличению мышечной массы, положительно влияя на гормональный фон и процессы жиросжигания, что в свою очередь повышает уровень тестостерона и улучшает суточный расход энергии, а это хорошо сказывается на контроле веса, заключила Соколова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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