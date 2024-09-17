В Тверской области из-за падения обломков БПЛА начался пожар

В Тверской области произошёл пожар в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя.
«В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар», — заявил губернатор, согласно сообщению пресс-службы правительства региона. Слова приводит ТАСС.
На место возгорания уже выехали все экстренные службы, а также руководство ГУ МЧС РФ по Тверской области. Сейчас ведутся работы по локализации пожара. Власти региона уточнили, что ситуация находится под контролем, и проводятся необходимые меры для устранения последствий инцидента.
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