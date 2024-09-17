17 сентября 2024

В Тверской области из-за падения обломков БПЛА начался пожар

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Пожар начался из-за падения обломков БПЛА
Пожар начался из-за падения обломков БПЛА Фото:

В Тверской области произошёл пожар в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя.

«В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар», — заявил губернатор, согласно сообщению пресс-службы правительства региона. Слова приводит ТАСС.

На место возгорания уже выехали все экстренные службы, а также руководство ГУ МЧС РФ по Тверской области. Сейчас ведутся работы по локализации пожара. Власти региона уточнили, что ситуация находится под контролем, и проводятся необходимые меры для устранения последствий инцидента.

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В Тверской области произошёл пожар в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя. «В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар», — заявил губернатор, согласно сообщению пресс-службы правительства региона. Слова приводит ТАСС. На место возгорания уже выехали все экстренные службы, а также руководство ГУ МЧС РФ по Тверской области. Сейчас ведутся работы по локализации пожара. Власти региона уточнили, что ситуация находится под контролем, и проводятся необходимые меры для устранения последствий инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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