Силовики прокомментировали задержание свердловского мэра

СК: мэра Артемовского Трофимова задержали по уголовному делу о коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, оружие, полиция, суд, правоохранительные органы, судебный процесс, правоохранители, правоохранительная деятельность
Константина Трофимова подозревают в получении взятки (архивное фото) Фото:

Мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова, как и сообщало URA.RU, задержали в рамках уголовного дела о коррупции. С официальным заявлением по этому поводу выступили региональное управление СКР и полицейский главк.

«Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело коррупционного характера. В рамках данного расследования проводятся необходимые мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Оперативное сопровождение ведут сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД, добавил глава-пресс-службы Валерий Горелых. «Работа находится на первоначальном этапе, поэтому более точные и подробные обстоятельства пока не разглашаются», — отметил он.

Трофимова задержали на рабочем месте днем 18 сентября. Его кабинет сейчас опечатан. Показания на него могли дать руководители местных муниципальных предприятий.

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Мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова, как и сообщало URA.RU, задержали в рамках уголовного дела о коррупции. С официальным заявлением по этому поводу выступили региональное управление СКР и полицейский главк. «Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело коррупционного характера. В рамках данного расследования проводятся необходимые мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Оперативное сопровождение ведут сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД, добавил глава-пресс-службы Валерий Горелых. «Работа находится на первоначальном этапе, поэтому более точные и подробные обстоятельства пока не разглашаются», — отметил он. Трофимова задержали на рабочем месте днем 18 сентября. Его кабинет сейчас опечатан. Показания на него могли дать руководители местных муниципальных предприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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