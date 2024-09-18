Силовики прокомментировали задержание свердловского мэра

СК: мэра Артемовского Трофимова задержали по уголовному делу о коррупции

18 сентября 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Константина Трофимова подозревают в получении взятки (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова, как и сообщало URA.RU, задержали в рамках уголовного дела о коррупции. С официальным заявлением по этому поводу выступили региональное управление СКР и полицейский главк. «Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело коррупционного характера. В рамках данного расследования проводятся необходимые мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Оперативное сопровождение ведут сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД, добавил глава-пресс-службы Валерий Горелых. «Работа находится на первоначальном этапе, поэтому более точные и подробные обстоятельства пока не разглашаются», — отметил он. Трофимова задержали на рабочем месте днем 18 сентября. Его кабинет сейчас опечатан. Показания на него могли дать руководители местных муниципальных предприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова, как и сообщало URA.RU, задержали в рамках уголовного дела о коррупции. С официальным заявлением по этому поводу выступили региональное управление СКР и полицейский главк. «Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело коррупционного характера. В рамках данного расследования проводятся необходимые мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Оперативное сопровождение ведут сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД, добавил глава-пресс-службы Валерий Горелых. «Работа находится на первоначальном этапе, поэтому более точные и подробные обстоятельства пока не разглашаются», — отметил он. Трофимова задержали на рабочем месте днем 18 сентября. Его кабинет сейчас опечатан. Показания на него могли дать руководители местных муниципальных предприятий.