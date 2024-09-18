Задержанного свердловского мэра подозревают в коррупции. Фото

18 сентября 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Показания на Трофимова могли дать руководители местных МУПов Фото: Илья Московец © URA.RU Мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова, которого задержали днем 18 сентября прямо в кабинете, подозревают в получении взяток. Эту информацию URA.RU подтвердили два осведомленных источника. «Трофимов, когда только заступил на пост мэра [в 2020 году] начал расставлять в руководители муниципальных предприятий своих людей. Спустя время к ним начали возникать вопросы у силовиков, так как деятельность была непрозрачной. В частности, беседы с правоохранителями имели директор „Жилкомстроя“ Андрей Шуклин, глава УК „Наш дом“ Ярослав Николаев, руководители МУП „Прогресс“, МУП „Цветы“ — и все якобы дали показания на Трофимова, что давали ему взятки», — поделился погруженный в тему собеседник. По словам другого источника, Трофимова задерживали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского глава и следователи из Первоуральска. О скандале в Артемовском с участием одной из муниципальных УК писало и URA.RU в апреле. Сейчас кабинет Трофимова опечатан Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова, которого задержали днем 18 сентября прямо в кабинете, подозревают в получении взяток. Эту информацию URA.RU подтвердили два осведомленных источника. «Трофимов, когда только заступил на пост мэра [в 2020 году] начал расставлять в руководители муниципальных предприятий своих людей. Спустя время к ним начали возникать вопросы у силовиков, так как деятельность была непрозрачной. В частности, беседы с правоохранителями имели директор „Жилкомстроя“ Андрей Шуклин, глава УК „Наш дом“ Ярослав Николаев, руководители МУП „Прогресс“, МУП „Цветы“ — и все якобы дали показания на Трофимова, что давали ему взятки», — поделился погруженный в тему собеседник. По словам другого источника, Трофимова задерживали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского глава и следователи из Первоуральска. О скандале в Артемовском с участием одной из муниципальных УК писало и URA.RU в апреле.