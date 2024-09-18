Задержанного свердловского мэра подозревают в коррупции. Фото

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Оглашение приговора Сергею Зуеву в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург , уголовное дело, арест, суд, мера пресечения, лишение свободы, наручники
Показания на Трофимова могли дать руководители местных МУПов Фото:

Мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова, которого задержали днем 18 сентября прямо в кабинете, подозревают в получении взяток. Эту информацию URA.RU подтвердили два осведомленных источника.

«Трофимов, когда только заступил на пост мэра [в 2020 году] начал расставлять в руководители муниципальных предприятий своих людей. Спустя время к ним начали возникать вопросы у силовиков, так как деятельность была непрозрачной. В частности, беседы с правоохранителями имели директор „Жилкомстроя“ Андрей Шуклин, глава УК „Наш дом“ Ярослав Николаев, руководители МУП „Прогресс“, МУП „Цветы“ — и все якобы дали показания на Трофимова, что давали ему взятки», — поделился погруженный в тему собеседник.

По словам другого источника, Трофимова задерживали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского глава и следователи из Первоуральска. О скандале в Артемовском с участием одной из муниципальных УК писало и URA.RU в апреле.

Сейчас кабинет Трофимова опечатан
Сейчас кабинет Трофимова опечатан
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Мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова, которого задержали днем 18 сентября прямо в кабинете, подозревают в получении взяток. Эту информацию URA.RU подтвердили два осведомленных источника. «Трофимов, когда только заступил на пост мэра [в 2020 году] начал расставлять в руководители муниципальных предприятий своих людей. Спустя время к ним начали возникать вопросы у силовиков, так как деятельность была непрозрачной. В частности, беседы с правоохранителями имели директор „Жилкомстроя“ Андрей Шуклин, глава УК „Наш дом“ Ярослав Николаев, руководители МУП „Прогресс“, МУП „Цветы“ — и все якобы дали показания на Трофимова, что давали ему взятки», — поделился погруженный в тему собеседник. По словам другого источника, Трофимова задерживали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского глава и следователи из Первоуральска. О скандале в Артемовском с участием одной из муниципальных УК писало и URA.RU в апреле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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