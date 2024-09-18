Стас Михайлов отменил концерт в Челябинске из-за конфликта с организатором

Народный артист РФ Стас Михайлов отменил концерт в Челябинске, запланированный на 28 октября. Причиной послужило невыполнение организатором необходимых условий, сообщил менеджер Михайлова 18 сентября в официальном telegram-канале певца.
«Из-за недобросовестности и полного бездействия компании NCA (ООО „Рок-Фест“), мы вынуждены отменить концерты Стаса Михайлова 17 октября в Самаре, 26 октября в Екатеринбурге и 28 октября в Челябинске. Менеджмент артиста предпринимал многочисленные попытки повлиять на Михаила Шурыгина (NCA), призывал исполнить обязательства по заключенному договору, но все усилия оказались напрасны», — говорится в сообщении.
Уточняется, что организатор мероприятий не оплатил аренду концертных залов, услуги техподрядчиков и даже гонорар. На момент отмены музыкального шоу было выкуплено более половины зала. Покупателям билетов на отмененные концерты следует обратиться в пункты продаж для их возврата. Менеджмент Стаса Михайлова обещает организовать выступления в Челябинске, Самаре и Екатеринбурге уже с новыми организаторами.
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