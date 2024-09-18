Путин заявил, что прогресс в мире возможен только при участии женщин

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин отметил первостепенную роль женщин в вопросах благополучного мира Фото:

Двигателем прогресса в мире являются женщины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что без них достижение благополучного мира невозможно.

«Жизнь убедительно доказывает, только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии, без чего не может быть настоящего благополучного мира», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума. Его слова приводит РИА Новости.

Российский лидер также отметил, в стране создаются все условия, чтобы женщины могли совмещать семейные обязанности и построение карьеры. Он также выразил восхищение россиянкам, которым удается оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными и обаятельными.

Ранее HR-эксперт Алсу Полякова сообщала, совмещать материнство и работу сегодня — это вызов. Многие компании предоставляют беременным женщинам возможность работать из дома или по гибридному графику. Такой формат работы помогает снизить стресс, уменьшить ежедневные поездки на работу, а также посетить врача, передает «Национальная служба новостей».

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Двигателем прогресса в мире являются женщины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что без них достижение благополучного мира невозможно. «Жизнь убедительно доказывает, только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии, без чего не может быть настоящего благополучного мира», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума. Его слова приводит РИА Новости. Российский лидер также отметил, в стране создаются все условия, чтобы женщины могли совмещать семейные обязанности и построение карьеры. Он также выразил восхищение россиянкам, которым удается оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными и обаятельными. Ранее HR-эксперт Алсу Полякова сообщала, совмещать материнство и работу сегодня — это вызов. Многие компании предоставляют беременным женщинам возможность работать из дома или по гибридному графику. Такой формат работы помогает снизить стресс, уменьшить ежедневные поездки на работу, а также посетить врача, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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