Путин заявил, что прогресс в мире возможен только при участии женщин

18 сентября 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Путин отметил первостепенную роль женщин в вопросах благополучного мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU Двигателем прогресса в мире являются женщины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что без них достижение благополучного мира невозможно. «Жизнь убедительно доказывает, только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии, без чего не может быть настоящего благополучного мира», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума. Его слова приводит РИА Новости. Российский лидер также отметил, в стране создаются все условия, чтобы женщины могли совмещать семейные обязанности и построение карьеры. Он также выразил восхищение россиянкам, которым удается оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными и обаятельными. Ранее HR-эксперт Алсу Полякова сообщала, совмещать материнство и работу сегодня — это вызов. Многие компании предоставляют беременным женщинам возможность работать из дома или по гибридному графику. Такой формат работы помогает снизить стресс, уменьшить ежедневные поездки на работу, а также посетить врача, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двигателем прогресса в мире являются женщины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что без них достижение благополучного мира невозможно. «Жизнь убедительно доказывает, только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии, без чего не может быть настоящего благополучного мира», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума. Его слова приводит РИА Новости. Российский лидер также отметил, в стране создаются все условия, чтобы женщины могли совмещать семейные обязанности и построение карьеры. Он также выразил восхищение россиянкам, которым удается оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными и обаятельными. Ранее HR-эксперт Алсу Полякова сообщала, совмещать материнство и работу сегодня — это вызов. Многие компании предоставляют беременным женщинам возможность работать из дома или по гибридному графику. Такой формат работы помогает снизить стресс, уменьшить ежедневные поездки на работу, а также посетить врача, передает «Национальная служба новостей».