В Челябинске школьников переводят на удаленку из-за вспышки пневмонии

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Учебный год начался с заболеваний Фото:

Из-за вспышки пневмонии классы в школе №121 в Советском районе Челябинска начали переводить на удаленку. В региональном Роспотребнадзоре эту меру приняли в рамках по недопущению распространения заболевания.

«Одной из первых на удаленный формат перевели школу № 121. Ограничения проводятся по распоряжению Роспотребнадзора в связи с выявленными случаями внебольничной пневмонии», — говорится в сообщении родителям школьников, которое приводит сайт «Первый областной».

На дистант школа №121 отправляется до 28 сентября. В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что пока обсуждаются два случая вспышки заболеваний пневмонии в школах.

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Из-за вспышки пневмонии классы в школе №121 в Советском районе Челябинска начали переводить на удаленку. В региональном Роспотребнадзоре эту меру приняли в рамках по недопущению распространения заболевания. «Одной из первых на удаленный формат перевели школу № 121. Ограничения проводятся по распоряжению Роспотребнадзора в связи с выявленными случаями внебольничной пневмонии», — говорится в сообщении родителям школьников, которое приводит сайт «Первый областной». На дистант школа №121 отправляется до 28 сентября. В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что пока обсуждаются два случая вспышки заболеваний пневмонии в школах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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