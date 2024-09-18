В Челябинске школьников переводят на удаленку из-за вспышки пневмонии

Из-за вспышки пневмонии классы в школе №121 в Советском районе Челябинска начали переводить на удаленку. В региональном Роспотребнадзоре эту меру приняли в рамках по недопущению распространения заболевания.
«Одной из первых на удаленный формат перевели школу № 121. Ограничения проводятся по распоряжению Роспотребнадзора в связи с выявленными случаями внебольничной пневмонии», — говорится в сообщении родителям школьников, которое приводит сайт «Первый областной».
На дистант школа №121 отправляется до 28 сентября. В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что пока обсуждаются два случая вспышки заболеваний пневмонии в школах.
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