Суд арестовал экс-адвоката Пашаева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Суд арестовал Пашаева на два месяца Фото:

В Московском гарнизонном военном суде было оглашено решение в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева. Он арестован на два месяца по делу о мошеннических действиях в отношении семьи Блиновских, заявил судья Максим Иванов.

Новость по теме
Скандалист и звездный адвокат: чьи дела вел Эльман Пашаев

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому Пашаеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявил Иванов, его слова передает РИА Новости. Заседание суда проходило в закрытом режиме, причина этого не раскрывается.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Пашаева по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он убедил мужа блогерши Елены Блиновской Алексея в возможности освобождения от уголовной ответственности за денежное вознаграждение, получив от него значительную сумму.

Эльман Пашаев широко известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова. В ходе громкого судебного процесса по делу о ДТП он предложил версию о невиновности Ефремова, которая не нашла подтверждения в суде. Пашаев был лишен адвокатского статуса после этого процесса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Московском гарнизонном военном суде было оглашено решение в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева. Он арестован на два месяца по делу о мошеннических действиях в отношении семьи Блиновских, заявил судья Максим Иванов. «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому Пашаеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявил Иванов, его слова передает РИА Новости. Заседание суда проходило в закрытом режиме, причина этого не раскрывается. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Пашаева по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он убедил мужа блогерши Елены Блиновской Алексея в возможности освобождения от уголовной ответственности за денежное вознаграждение, получив от него значительную сумму. Эльман Пашаев широко известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова. В ходе громкого судебного процесса по делу о ДТП он предложил версию о невиновности Ефремова, которая не нашла подтверждения в суде. Пашаев был лишен адвокатского статуса после этого процесса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...