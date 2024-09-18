Суд арестовал экс-адвоката Пашаева

18 сентября 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Суд арестовал Пашаева на два месяца Фото: Сергей Булкин/ТАСС В Московском гарнизонном военном суде было оглашено решение в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева. Он арестован на два месяца по делу о мошеннических действиях в отношении семьи Блиновских, заявил судья Максим Иванов. Новость по теме Скандалист и звездный адвокат: чьи дела вел Эльман Пашаев «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому Пашаеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявил Иванов, его слова передает РИА Новости. Заседание суда проходило в закрытом режиме, причина этого не раскрывается. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Пашаева по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он убедил мужа блогерши Елены Блиновской Алексея в возможности освобождения от уголовной ответственности за денежное вознаграждение, получив от него значительную сумму. Эльман Пашаев широко известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова. В ходе громкого судебного процесса по делу о ДТП он предложил версию о невиновности Ефремова, которая не нашла подтверждения в суде. Пашаев был лишен адвокатского статуса после этого процесса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Московском гарнизонном военном суде было оглашено решение в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева. Он арестован на два месяца по делу о мошеннических действиях в отношении семьи Блиновских, заявил судья Максим Иванов. «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому Пашаеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявил Иванов, его слова передает РИА Новости. Заседание суда проходило в закрытом режиме, причина этого не раскрывается. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Пашаева по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он убедил мужа блогерши Елены Блиновской Алексея в возможности освобождения от уголовной ответственности за денежное вознаграждение, получив от него значительную сумму. Эльман Пашаев широко известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова. В ходе громкого судебного процесса по делу о ДТП он предложил версию о невиновности Ефремова, которая не нашла подтверждения в суде. Пашаев был лишен адвокатского статуса после этого процесса.