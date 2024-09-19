НАТО подготовило неприятный сюрприз для России

Финляндия активно наращивает свою военную мощь, превращаясь в один из ключевых форпостов НАТО в Арктике и на границе с Россией. Это связано с изменением внешней политики страны, которая ранее выступала в роли буферной зоны между Россией и НАТО, но в последние годы перешла к активному сотрудничеству с альянсом.
«Финляндия стремительно милитаризуется, превращаясь в ключевой форпост альянса в Арктике и передовой рубеж на российских границах», — сообщили РИА Новости. Отмечается, что новый форпост в Лапландии только строится — он будет размещена недалеко от Мурманской области и Карелии. В будущем базу передадут под контроль Стокгольма.
Кроме того, Финляндия подписала соглашение с Вашингтоном о передаче США части своей военной инфраструктуры, включая базы ВВС. В стране теперь будет размещена бронетанковая бригада НАТО, созданы два центра по кибербезопасности и штабы альянса.
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