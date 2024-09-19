НАТО подготовило неприятный сюрприз для России

НАТО создает форпост на границе с Карелии и Мурманской области
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Близь Мурманской области строится военная база, которая попадет под контроль Стокгольма
Близь Мурманской области строится военная база, которая попадет под контроль Стокгольма Фото:

Финляндия активно наращивает свою военную мощь, превращаясь в один из ключевых форпостов НАТО в Арктике и на границе с Россией. Это связано с изменением внешней политики страны, которая ранее выступала в роли буферной зоны между Россией и НАТО, но в последние годы перешла к активному сотрудничеству с альянсом.

«Финляндия стремительно милитаризуется, превращаясь в ключевой форпост альянса в Арктике и передовой рубеж на российских границах», — сообщили РИА Новости. Отмечается, что новый форпост в Лапландии только строится — он будет размещена недалеко от Мурманской области и Карелии. В будущем базу передадут под контроль Стокгольма.

Кроме того, Финляндия подписала соглашение с Вашингтоном о передаче США части своей военной инфраструктуры, включая базы ВВС. В стране теперь будет размещена бронетанковая бригада НАТО, созданы два центра по кибербезопасности и штабы альянса.

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Финляндия активно наращивает свою военную мощь, превращаясь в один из ключевых форпостов НАТО в Арктике и на границе с Россией. Это связано с изменением внешней политики страны, которая ранее выступала в роли буферной зоны между Россией и НАТО, но в последние годы перешла к активному сотрудничеству с альянсом. «Финляндия стремительно милитаризуется, превращаясь в ключевой форпост альянса в Арктике и передовой рубеж на российских границах», — сообщили РИА Новости. Отмечается, что новый форпост в Лапландии только строится — он будет размещена недалеко от Мурманской области и Карелии. В будущем базу передадут под контроль Стокгольма. Кроме того, Финляндия подписала соглашение с Вашингтоном о передаче США части своей военной инфраструктуры, включая базы ВВС. В стране теперь будет размещена бронетанковая бригада НАТО, созданы два центра по кибербезопасности и штабы альянса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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