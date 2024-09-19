В Госдуме ответили на слухи по мобилизации россиян

В Госдуме опровергли слухи о новой мобилизации. Зампредседателя комитета по обороне Андрей Красов назвал эти сообщения «вбросом».
«Запад пытается подобными вбросами внести некую панику в мозгах граждан Российской Федерации», — передает слова Красова RTVI. Он подчеркнул, что Путин дал четкие указания о комплектовании армии контрактниками и отметил, что президент сделал много для повышения престижа военной службы по контракту.
Увеличение численности ВС РФ до 1,5 миллиона солдат не приведет к мобилизации, заявил военкор Александр Коц. Он отметил, что мобилизация может потребоваться только в случае войны с НАТО. Коц добавил, что увеличение армии позволяет избежать мобилизации и создает резервные войска, а также выразил надежду на формирование новых штатных мест для БПЛА. Рост численности ВС стал возможен благодаря увеличению контрактников.
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