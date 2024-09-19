В Госдуме ответили на слухи по мобилизации россиян

Депутат Красов: информация о новой мобилизации является вбросом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России не планируется новая мобилизация, заявил Красов
В России не планируется новая мобилизация, заявил Красов Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Госдуме опровергли слухи о новой мобилизации. Зампредседателя комитета по обороне Андрей Красов назвал эти сообщения «вбросом».

«Запад пытается подобными вбросами внести некую панику в мозгах граждан Российской Федерации», — передает слова Красова RTVI. Он подчеркнул, что Путин дал четкие указания о комплектовании армии контрактниками и отметил, что президент сделал много для повышения престижа военной службы по контракту.

Увеличение численности ВС РФ до 1,5 миллиона солдат не приведет к мобилизации, заявил военкор Александр Коц. Он отметил, что мобилизация может потребоваться только в случае войны с НАТО. Коц добавил, что увеличение армии позволяет избежать мобилизации и создает резервные войска, а также выразил надежду на формирование новых штатных мест для БПЛА. Рост численности ВС стал возможен благодаря увеличению контрактников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме опровергли слухи о новой мобилизации. Зампредседателя комитета по обороне Андрей Красов назвал эти сообщения «вбросом». «Запад пытается подобными вбросами внести некую панику в мозгах граждан Российской Федерации», — передает слова Красова RTVI. Он подчеркнул, что Путин дал четкие указания о комплектовании армии контрактниками и отметил, что президент сделал много для повышения престижа военной службы по контракту. Увеличение численности ВС РФ до 1,5 миллиона солдат не приведет к мобилизации, заявил военкор Александр Коц. Он отметил, что мобилизация может потребоваться только в случае войны с НАТО. Коц добавил, что увеличение армии позволяет избежать мобилизации и создает резервные войска, а также выразил надежду на формирование новых штатных мест для БПЛА. Рост численности ВС стал возможен благодаря увеличению контрактников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...