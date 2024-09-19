По делу задержанного свердловского мэра допросили чиновников

По уголовному делу мэра Артемовского допросили его зама Лесовских и главу отдела
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Мэра Артемовского подозревают в получении взяток Фото:
новость из сюжета
В Артемовском задержали мэра

После задержания главы Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова были допрошены его заместитель по социальным вопросам Наталия Лесовских (которая в это время праздновала юбилей) и начальник отдела по физической культуры и спорта городской администрации Юрий Чехомов. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«[В день задержания Трофимова] задерживали Чехомова, он бывший сотрудник МВД. И Лесовских, которая вчера праздновала юбилей. Допросили, а потом отпустили», — поделился собеседник.

Трофимова задержали днем 18 сентября прямо на рабочем месте в рамках уголовного дела о коррупции. По данным URA.RU, показания на него могли дать руководители местных муниципальных предприятий. В его кабинете прошли обыски. Задерживали Трофимова сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка полиции. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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После задержания главы Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова были допрошены его заместитель по социальным вопросам Наталия Лесовских (которая в это время праздновала юбилей) и начальник отдела по физической культуры и спорта городской администрации Юрий Чехомов. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «[В день задержания Трофимова] задерживали Чехомова, он бывший сотрудник МВД. И Лесовских, которая вчера праздновала юбилей. Допросили, а потом отпустили», — поделился собеседник. Трофимова задержали днем 18 сентября прямо на рабочем месте в рамках уголовного дела о коррупции. По данным URA.RU, показания на него могли дать руководители местных муниципальных предприятий. В его кабинете прошли обыски. Задерживали Трофимова сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка полиции. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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