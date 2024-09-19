По делу задержанного свердловского мэра допросили чиновников

По уголовному делу мэра Артемовского допросили его зама Лесовских и главу отдела

19 сентября 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Мэра Артемовского подозревают в получении взяток Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Артемовском задержали мэра После задержания главы Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова были допрошены его заместитель по социальным вопросам Наталия Лесовских (которая в это время праздновала юбилей) и начальник отдела по физической культуры и спорта городской администрации Юрий Чехомов. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «[В день задержания Трофимова] задерживали Чехомова, он бывший сотрудник МВД. И Лесовских, которая вчера праздновала юбилей. Допросили, а потом отпустили», — поделился собеседник. Трофимова задержали днем 18 сентября прямо на рабочем месте в рамках уголовного дела о коррупции. По данным URA.RU, показания на него могли дать руководители местных муниципальных предприятий. В его кабинете прошли обыски. Задерживали Трофимова сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка полиции. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После задержания главы Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова были допрошены его заместитель по социальным вопросам Наталия Лесовских (которая в это время праздновала юбилей) и начальник отдела по физической культуры и спорта городской администрации Юрий Чехомов. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «[В день задержания Трофимова] задерживали Чехомова, он бывший сотрудник МВД. И Лесовских, которая вчера праздновала юбилей. Допросили, а потом отпустили», — поделился собеседник. Трофимова задержали днем 18 сентября прямо на рабочем месте в рамках уголовного дела о коррупции. По данным URA.RU, показания на него могли дать руководители местных муниципальных предприятий. В его кабинете прошли обыски. Задерживали Трофимова сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка полиции. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.