Иноагентов в РФ будут исключать из кадрового резерва госорганов

Граждан РФ, которые имеют статус иностранного агента, исключат из кадрового резерва (система учета руководящих должностей) федеральных государственных органов. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.
«Внести в Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории… следующие изменения», — говорится в указе. В ходе изменений в пункте, где прописаны основания для исключений из реестра, добавили формулировку «приобретение гражданином статуса иностранного агента». Указ размещен на
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