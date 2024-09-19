Иноагентов в РФ будут исключать из кадрового резерва госорганов

19 сентября 2024 в 21:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ об исключении иноагентов из реестра госорганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Граждан РФ, которые имеют статус иностранного агента, исключат из кадрового резерва (система учета руководящих должностей) федеральных государственных органов. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. «Внести в Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории… следующие изменения», — говорится в указе. В ходе изменений в пункте, где прописаны основания для исключений из реестра, добавили формулировку «приобретение гражданином статуса иностранного агента». Указ размещен на сайте опубликования правовых актов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Граждан РФ, которые имеют статус иностранного агента, исключат из кадрового резерва (система учета руководящих должностей) федеральных государственных органов. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. «Внести в Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории… следующие изменения», — говорится в указе. В ходе изменений в пункте, где прописаны основания для исключений из реестра, добавили формулировку «приобретение гражданином статуса иностранного агента». Указ размещен на сайте опубликования правовых актов.