Иноагентов в РФ будут исключать из кадрового резерва госорганов

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ об исключении иноагентов из реестра госорганов Фото:

Граждан РФ, которые имеют статус иностранного агента, исключат из кадрового резерва (система учета руководящих должностей) федеральных государственных органов. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

«Внести в Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории… следующие изменения», — говорится в указе. В ходе изменений в пункте, где прописаны основания для исключений из реестра, добавили формулировку «приобретение гражданином статуса иностранного агента». Указ размещен на сайте опубликования правовых актов.

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Граждан РФ, которые имеют статус иностранного агента, исключат из кадрового резерва (система учета руководящих должностей) федеральных государственных органов. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. «Внести в Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории… следующие изменения», — говорится в указе. В ходе изменений в пункте, где прописаны основания для исключений из реестра, добавили формулировку «приобретение гражданином статуса иностранного агента». Указ размещен на сайте опубликования правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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