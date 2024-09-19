Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries

Московский суд вынес решение об аресте первого фигуранта в деле о стрельбе у офиса крупнейшего российского интернет-ретейлера Wildberries. Об этом сообщил журналист РИА Новостей.
«Суд в Москве арестовал первого фигуранта по делу о стрельбе возле офиса Wildberries», — передает корреспондент РИА Новости. Следственный комитет требует ареста 27 задержанных, пишет ТАСС, ссылаясь на участника процесса.
Перестрелка у офиса Wildberries в Москве 18 сентября привела к гибели двух сотрудников охраны. Основательница компании Татьяна Бакальчук предполагает, что за инцидентом стоит ее бывший супруг.
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