Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд избрал меру пресечения в отношении первого фигуранта из-за стычки у офиса Wildberries
Суд избрал меру пресечения в отношении первого фигуранта из-за стычки у офиса Wildberries Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Московский суд вынес решение об аресте первого фигуранта в деле о стрельбе у офиса крупнейшего российского интернет-ретейлера Wildberries. Об этом сообщил журналист РИА Новостей.

«Суд в Москве арестовал первого фигуранта по делу о стрельбе возле офиса Wildberries», — передает корреспондент РИА Новости. Следственный комитет требует ареста 27 задержанных, пишет ТАСС, ссылаясь на участника процесса.

Перестрелка у офиса Wildberries в Москве 18 сентября привела к гибели двух сотрудников охраны. Основательница компании Татьяна Бакальчук предполагает, что за инцидентом стоит ее бывший супруг.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московский суд вынес решение об аресте первого фигуранта в деле о стрельбе у офиса крупнейшего российского интернет-ретейлера Wildberries. Об этом сообщил журналист РИА Новостей. «Суд в Москве арестовал первого фигуранта по делу о стрельбе возле офиса Wildberries», — передает корреспондент РИА Новости. Следственный комитет требует ареста 27 задержанных, пишет ТАСС, ссылаясь на участника процесса. Перестрелка у офиса Wildberries в Москве 18 сентября привела к гибели двух сотрудников охраны. Основательница компании Татьяна Бакальчук предполагает, что за инцидентом стоит ее бывший супруг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...