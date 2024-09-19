Мужчина, обматеривший учительницу Челябинска школы №71, раскаялся и принес свои извинения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В соцсетях появилось сообщение о хулиганском поведении мужчины в одной из школ Челябинска. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“», — написала Волк в своем telegram-канале.
Она отметила, что за совершение мелкого хулиганства правонарушителю грозит до 15 суток административного ареста. До суда он помещен в спецпомещение для задержанных.
Дочь потерпевшего педагога в социальных сетях написала, что после угроз 37-летнего мужчины, ее мать находится в реанимации после перенесенного инсульта. Она выразила надежду, что его накажут «по всей строгости закона».
Учительницу школы №71 Челябинска увезли на скорой после конфликта с отцом одного из учеников. Мужчина кричал и матерился из-за сделанного его ребенку замечания. Педагог запрещала детям разговаривать в классе на цыганском языке и пользоваться сотовыми телефонами, что привело родителя в ярость. Он угрожал педагогу выгнать ее «пинками из школы».
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