19 сентября 2024

Обматеривший челябинскую учительницу мужчина принес извинения. Видео

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Мужчине грозит 15 суток ареста Фото:

Мужчина, обматеривший учительницу Челябинска школы №71, раскаялся и принес свои извинения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В соцсетях появилось сообщение о хулиганском поведении мужчины в одной из школ Челябинска. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“», — написала Волк в своем telegram-канале.

Она отметила, что за совершение мелкого хулиганства правонарушителю грозит до 15 суток административного ареста. До суда он помещен в спецпомещение для задержанных.

Дочь потерпевшего педагога в социальных сетях написала, что после угроз 37-летнего мужчины, ее мать находится в реанимации после перенесенного инсульта. Она выразила надежду, что его накажут «по всей строгости закона».

Учительницу школы №71 Челябинска увезли на скорой после конфликта с отцом одного из учеников. Мужчина кричал и матерился из-за сделанного его ребенку замечания. Педагог запрещала детям разговаривать в классе на цыганском языке и пользоваться сотовыми телефонами, что привело родителя в ярость. Он угрожал педагогу выгнать ее «пинками из школы».

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Мужчина, обматеривший учительницу Челябинска школы №71, раскаялся и принес свои извинения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В соцсетях появилось сообщение о хулиганском поведении мужчины в одной из школ Челябинска. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“», — написала Волк в своем telegram-канале. Она отметила, что за совершение мелкого хулиганства правонарушителю грозит до 15 суток административного ареста. До суда он помещен в спецпомещение для задержанных. Дочь потерпевшего педагога в социальных сетях написала, что после угроз 37-летнего мужчины, ее мать находится в реанимации после перенесенного инсульта. Она выразила надежду, что его накажут «по всей строгости закона». Учительницу школы №71 Челябинска увезли на скорой после конфликта с отцом одного из учеников. Мужчина кричал и матерился из-за сделанного его ребенку замечания. Педагог запрещала детям разговаривать в классе на цыганском языке и пользоваться сотовыми телефонами, что привело родителя в ярость. Он угрожал педагогу выгнать ее «пинками из школы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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