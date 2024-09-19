Челябинская учительница, которую кошмарил отец школьника, находится в реанимации

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Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, реанимация, медицинское оборудование, больница
Учительницу увезли на скорой после скандала с родителем учеников Фото:

Челябинская учительница школы №71, которую кошмарил отец школьника, находится в реанимации. Об этом сообщила в социальных сетях дочь педагога.

«Моя мама в реанимации с инсультом. Она практически живет в школе и отдает себя детям. И тут приходит моральный урод и доводит маму до инсульта», — написала дочь потерпевшего педагога в социальных сетях. Ее заявление приводит «АЧС».

Дочь учительницы поблагодарила детей, которые не побоялись записать угрозы 37-летнего мужчины на видео. Она выразила надежду, что его накажут «по всей строгости закона».

Учительницу школы №71 Челябинска увезли на скорой после конфликта с отцом одного из учеников. Мужчина кричал и матерился из-за сделанного его ребенку замечания.

«У тебя че, своих детей нет?! Воспитательница тут нашлась. Я до тебя доберусь! Не дай бог, ты будешь моим детям запрещать общаться на своем языке или кого-то тут контролировать. Смотри, я тебя предупредил. Ты в школе больше не останешься. Пойдешь пинком на улицу отсюда», — кричит мужчина на записанном школьниками видео.

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Челябинская учительница школы №71, которую кошмарил отец школьника, находится в реанимации. Об этом сообщила в социальных сетях дочь педагога. «Моя мама в реанимации с инсультом. Она практически живет в школе и отдает себя детям. И тут приходит моральный урод и доводит маму до инсульта», — написала дочь потерпевшего педагога в социальных сетях. Ее заявление приводит «АЧС». Дочь учительницы поблагодарила детей, которые не побоялись записать угрозы 37-летнего мужчины на видео. Она выразила надежду, что его накажут «по всей строгости закона». Учительницу школы №71 Челябинска увезли на скорой после конфликта с отцом одного из учеников. Мужчина кричал и матерился из-за сделанного его ребенку замечания. «У тебя че, своих детей нет?! Воспитательница тут нашлась. Я до тебя доберусь! Не дай бог, ты будешь моим детям запрещать общаться на своем языке или кого-то тут контролировать. Смотри, я тебя предупредил. Ты в школе больше не останешься. Пойдешь пинком на улицу отсюда», — кричит мужчина на записанном школьниками видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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