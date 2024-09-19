Челябинская учительница, которую кошмарил отец школьника, находится в реанимации

19 сентября 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

Учительницу увезли на скорой после скандала с родителем учеников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Челябинская учительница школы №71, которую кошмарил отец школьника, находится в реанимации. Об этом сообщила в социальных сетях дочь педагога. «Моя мама в реанимации с инсультом. Она практически живет в школе и отдает себя детям. И тут приходит моральный урод и доводит маму до инсульта», — написала дочь потерпевшего педагога в социальных сетях. Ее заявление приводит «АЧС». Дочь учительницы поблагодарила детей, которые не побоялись записать угрозы 37-летнего мужчины на видео. Она выразила надежду, что его накажут «по всей строгости закона». Учительницу школы №71 Челябинска увезли на скорой после конфликта с отцом одного из учеников. Мужчина кричал и матерился из-за сделанного его ребенку замечания. «У тебя че, своих детей нет?! Воспитательница тут нашлась. Я до тебя доберусь! Не дай бог, ты будешь моим детям запрещать общаться на своем языке или кого-то тут контролировать. Смотри, я тебя предупредил. Ты в школе больше не останешься. Пойдешь пинком на улицу отсюда», — кричит мужчина на записанном школьниками видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская учительница школы №71, которую кошмарил отец школьника, находится в реанимации. Об этом сообщила в социальных сетях дочь педагога. «Моя мама в реанимации с инсультом. Она практически живет в школе и отдает себя детям. И тут приходит моральный урод и доводит маму до инсульта», — написала дочь потерпевшего педагога в социальных сетях. Ее заявление приводит «АЧС». Дочь учительницы поблагодарила детей, которые не побоялись записать угрозы 37-летнего мужчины на видео. Она выразила надежду, что его накажут «по всей строгости закона». Учительницу школы №71 Челябинска увезли на скорой после конфликта с отцом одного из учеников. Мужчина кричал и матерился из-за сделанного его ребенку замечания. «У тебя че, своих детей нет?! Воспитательница тут нашлась. Я до тебя доберусь! Не дай бог, ты будешь моим детям запрещать общаться на своем языке или кого-то тут контролировать. Смотри, я тебя предупредил. Ты в школе больше не останешься. Пойдешь пинком на улицу отсюда», — кричит мужчина на записанном школьниками видео.