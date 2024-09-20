Россия и ЕС поставили рекорд по товарообороту

20 сентября 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

После семимесячного периода уменьшения объемов торговли, товарооборот РФ и ЕС начал показывать рост Фото: Анна Майорова © URA.RU Товарооборот между Россией и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года. Он достигнул почти шести с половиной миллиардов евро миллиарда евро. По данным Евростата, это максимальное значение с начала года. «Так, в середине лета двусторонняя торговля после семи месяцев снижения перешла к росту, увеличившись за месяц на 23% — до 6,03 миллиарда евро», — свидетельствуют данные Евростата. Информацию приводит РИА Новости. В июле Россия увеличила поставки товаров в ЕС на 21%, достигнув трех миллиардов евро. В то же время ЕС нарастил экспорт в Россию на 24,5%, достигнув 3,03 миллиарда евро. Наиболее значительный рост товарооборота наблюдался с Финляндией, Хорватией и Румынией. Также увеличился товарооборот с Швецией, Чехией, Ирландией и Испанией. В то же время, торговля с Кипром, Данией, Бельгией и Словакией сократилась. Ранее сообщалось, что в 2023 году товарооборот между ЕС и Россией значительно сократился по сравнению с 2022 годом, уменьшившись в 2,9 раза, что связано с введением ЕС санкций против России. Согласно данным Евростата, импорт ЕС из России составил 50,64 миллиарда евро, в то время как экспорт в Россию — 38,32 миллиарда евро. Основные статьи импорта из России в ЕС включали энергоносители, такие как нефть, нефтепродукты, природный газ, а также металлы и удобрения. Несмотря на санкции, ввоз некоторых товаров, включая ядерное топливо и удобрения, продолжался, поскольку они были исключены из санкционного списка. В то же время, доля ЕС в общем товарообороте с Россией снизилась с 36% до 15%, в то время как торговля с другими странами, не входящими в ЕС, увеличилась Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Товарооборот между Россией и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года. Он достигнул почти шести с половиной миллиардов евро миллиарда евро. По данным Евростата, это максимальное значение с начала года. «Так, в середине лета двусторонняя торговля после семи месяцев снижения перешла к росту, увеличившись за месяц на 23% — до 6,03 миллиарда евро», — свидетельствуют данные Евростата. Информацию приводит РИА Новости. В июле Россия увеличила поставки товаров в ЕС на 21%, достигнув трех миллиардов евро. В то же время ЕС нарастил экспорт в Россию на 24,5%, достигнув 3,03 миллиарда евро. Наиболее значительный рост товарооборота наблюдался с Финляндией, Хорватией и Румынией. Также увеличился товарооборот с Швецией, Чехией, Ирландией и Испанией. В то же время, торговля с Кипром, Данией, Бельгией и Словакией сократилась. Ранее сообщалось, что в 2023 году товарооборот между ЕС и Россией значительно сократился по сравнению с 2022 годом, уменьшившись в 2,9 раза, что связано с введением ЕС санкций против России. Согласно данным Евростата, импорт ЕС из России составил 50,64 миллиарда евро, в то время как экспорт в Россию — 38,32 миллиарда евро. Основные статьи импорта из России в ЕС включали энергоносители, такие как нефть, нефтепродукты, природный газ, а также металлы и удобрения. Несмотря на санкции, ввоз некоторых товаров, включая ядерное топливо и удобрения, продолжался, поскольку они были исключены из санкционного списка. В то же время, доля ЕС в общем товарообороте с Россией снизилась с 36% до 15%, в то время как торговля с другими странами, не входящими в ЕС, увеличилась