Reuters выяснил, какая взрывчатка была в гаджетах «Хезболлы»

Reuters: батареи взорвавшихся раций «Хезболла» были начинены взрывчаткой PETN

20 сентября 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

В корпорации Icom заявили, что уже десять лет не производят модели, которые взорвались в Ливане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Батареи взорвавшихся раций шиитского движения «Хезболла» были начинены легковоспламеняемым взрывчатым веществом PETN. Об этом сообщает ливанский источник, знакомый с компонентами устройства. «На следующий день после взрывов большего числа пейджеров, сдетонировали батареи сотен раций, которые, согласно появившимся в СМИ фотографиям, были изготовлены японской корпорацией Icom», — передает Reuters слова источника. Он добавил, что случались взрывы и в тех случаях, когда аккумулятор был отделен от устройства. Однако в ответ на заявление ливанского источника Icom сообщили, что уже десять лет не производят рации модели IC-V82, которые взорвались в Ливане. В корпорации предположили, что их старые рации переделали для размещения в них взрывчатки. В Ливане 17 сентября произошли взрывы портативных раций, которые используют члены милиции «Хезболлах». Предполагается, что устройства взломали спецслужбы Израиля. По данным Министерства здравоохранения страны, после теракта погибли 12 человек, около 2,8 тысяч получили ранения. На следующий день 18 сентября у жителей Ливана взорвались различные средства связи, среди которых рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях. Погибли 25 человек, 608 пострадали, сообщила ВОЗ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Батареи взорвавшихся раций шиитского движения «Хезболла» были начинены легковоспламеняемым взрывчатым веществом PETN. Об этом сообщает ливанский источник, знакомый с компонентами устройства. «На следующий день после взрывов большего числа пейджеров, сдетонировали батареи сотен раций, которые, согласно появившимся в СМИ фотографиям, были изготовлены японской корпорацией Icom», — передает Reuters слова источника. Он добавил, что случались взрывы и в тех случаях, когда аккумулятор был отделен от устройства. Однако в ответ на заявление ливанского источника Icom сообщили, что уже десять лет не производят рации модели IC-V82, которые взорвались в Ливане. В корпорации предположили, что их старые рации переделали для размещения в них взрывчатки. В Ливане 17 сентября произошли взрывы портативных раций, которые используют члены милиции «Хезболлах». Предполагается, что устройства взломали спецслужбы Израиля. По данным Министерства здравоохранения страны, после теракта погибли 12 человек, около 2,8 тысяч получили ранения. На следующий день 18 сентября у жителей Ливана взорвались различные средства связи, среди которых рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях. Погибли 25 человек, 608 пострадали, сообщила ВОЗ.