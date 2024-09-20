В мире Замглавы «Хезболла» Наим Касем погиб при атаке Израиля в Бейруте 20 сентября 2024 в 18:44 Размер текста - 17 + Наим Касем убит после атаки израильских ВВС на пригород столицы Ливана Дахия Фото: WAEL HAMZEH \ EPA \ ТАСС новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Заместитель главы шиитской милиции «Хезболла» Наим Касем погиб в результате ракетного удара вооруженных сил Израиля по Бейруту. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. «Один из членов руководства шиитской партии „Хезболлах“ убит в результате налета израильских ВВС на южный пригород ливанской столицы Дахия», — передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath. Издание также добавило, что четыре ракеты ударили около мечети Эль-Каим. После ударов израильскими истребителями есть пострадавшие, сообщает ТАСС источник в мэрии Дахия. Сейчас на место происшествия прибыли машины скорой помощи. Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила целенаправленный удар по Бейруту в Ливане. Al Jazeera сообщает, что над южным пригородом Бейрута поднялся дым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заместитель главы шиитской милиции «Хезболла» Наим Касем погиб в результате ракетного удара вооруженных сил Израиля по Бейруту. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. «Один из членов руководства шиитской партии „Хезболлах“ убит в результате налета израильских ВВС на южный пригород ливанской столицы Дахия», — передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath. Издание также добавило, что четыре ракеты ударили около мечети Эль-Каим. После ударов израильскими истребителями есть пострадавшие, сообщает ТАСС источник в мэрии Дахия. Сейчас на место происшествия прибыли машины скорой помощи. Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила целенаправленный удар по Бейруту в Ливане. Al Jazeera сообщает, что над южным пригородом Бейрута поднялся дым. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям