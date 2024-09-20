Замглавы «Хезболла» Наим Касем погиб при атаке Израиля в Бейруте

Заместитель главы шиитской милиции «Хезболла» Наим Касем погиб в результате ракетного удара вооруженных сил Израиля по Бейруту. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
«Один из членов руководства шиитской партии „Хезболлах“ убит в результате налета израильских ВВС на южный пригород ливанской столицы Дахия», — передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath. Издание также добавило, что четыре ракеты ударили около мечети Эль-Каим.
После ударов израильскими истребителями есть пострадавшие, сообщает ТАСС источник в мэрии Дахия. Сейчас на место происшествия прибыли машины скорой помощи.
Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила целенаправленный удар по Бейруту в Ливане. Al Jazeera сообщает, что над южным пригородом Бейрута поднялся дым.
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