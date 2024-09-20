Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила целенаправленный удар по Бейруту в Ливане. Об этом сообщается в первоначальном отчете военного командования.
«ЦАХАЛ провел целенаправленный удар по Бейруту», — говорится в telegram-канале израильской Армии. В настоящее время в оборонительных установках Командования тыла изменений не произошло. Al Jazeera сообщает, что над южным пригородом Бейрута поднимается дым.
Конфликт между Ливаном и Израилем обострился после авиаудара израильских вооруженных сил 30 июля по жилому району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, в результате которого был уничтожен жилой дом и погибли семь человек, среди которых оказался высокопоставленный командир «Хезболлах» Фуад Шукр. В ответ на это, лидер «Хезболлах» Хасан Насралла заявил, что Израиль «перешел все красные линии» и обещал ответить на атаку в ближайшее время.
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