Армия Израиля нанесла удар по Бейруту. Фото, видео

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ЦАХАЛ нанес удар по Бейруту
ЦАХАЛ нанес удар по Бейруту Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила целенаправленный удар по Бейруту в Ливане. Об этом сообщается в первоначальном отчете военного командования.

«ЦАХАЛ провел целенаправленный удар по Бейруту», — говорится в telegram-канале израильской Армии. В настоящее время в оборонительных установках Командования тыла изменений не произошло. Al Jazeera сообщает, что над южным пригородом Бейрута поднимается дым.

Конфликт между Ливаном и Израилем обострился после авиаудара израильских вооруженных сил 30 июля по жилому району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, в результате которого был уничтожен жилой дом и погибли семь человек, среди которых оказался высокопоставленный командир «Хезболлах» Фуад Шукр. В ответ на это, лидер «Хезболлах» Хасан Насралла заявил, что Израиль «перешел все красные линии» и обещал ответить на атаку в ближайшее время.

Кадры последствий удара ВВС Израиля по Бейруту
Кадры последствий удара ВВС Израиля по Бейруту
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила целенаправленный удар по Бейруту в Ливане. Об этом сообщается в первоначальном отчете военного командования. «ЦАХАЛ провел целенаправленный удар по Бейруту», — говорится в telegram-канале израильской Армии. В настоящее время в оборонительных установках Командования тыла изменений не произошло. Al Jazeera сообщает, что над южным пригородом Бейрута поднимается дым. Конфликт между Ливаном и Израилем обострился после авиаудара израильских вооруженных сил 30 июля по жилому району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, в результате которого был уничтожен жилой дом и погибли семь человек, среди которых оказался высокопоставленный командир «Хезболлах» Фуад Шукр. В ответ на это, лидер «Хезболлах» Хасан Насралла заявил, что Израиль «перешел все красные линии» и обещал ответить на атаку в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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