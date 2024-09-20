Билеты на несуществующий концерт стендап-комика Артема Винокура в Сургуте (ХМАО) продавались через онлайн-сервис. Выступление якобы должно было состояться в сентябре на площадке «Камертона», однако администрация центра культуры опровергла эту информацию.
«Информация о проведении стендап-концерта Артема Винокура, на который продавались билеты на 24 сентября 2024 г., является недостоверной. Центр культуры „Камертон“ не является организатором данного мероприятия и не заключал договорных отношений с организаторами и агентами данного артиста», — следует из сообщения, опубликованного в telegram-канале «Камертона».
За разъяснениями ситуации корреспондент URA.RU обратился к концертному директору Винокура. Оказалось, билеты продавались из-за технической ошибки, но всем клиентам обещают вернуть деньги. «У нас была договоренность с „Камертоном“ на 4 апреля, но из-за того, что у артиста в это время были съемки, концерт был перенесен. Дату мы отправляли на согласование, но произошел сбой, оказалось, в соцсетях не убрали афиши о продаже билетов. Тогда мы передвинули дату концерта с той целью, чтобы у людей было время вернуть деньги. Людей без денег никто не оставит. С „Камертоном“ ситуацию стараемся разрешить так, чтобы никто не пострадал. Претензий сейчас ни у кого нет», — рассказал агентству концертный директор стендап-комика.
Остальные концерты Винокура в ХМАО, которые должны были пройти в рамках апрельского тура, также были отменены. По словам концертного директора, с артистом не удалось согласовать новые даты.
Стендап-комик приезжал в ХМАО в 2023 году. Тогда во время его выступления в Югорске произошел конфуз. Одна из зрительниц попросила юмориста поздравить ее мужа с днем рождения прямо со сцены. В ответ Винокур отругал женщину и попросил ее не срывать концерт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!