В ЦИК Молдавии подали документы 12 кандидатов в президенты

20 сентября 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Документы представили 12 кандидатов, в числе которых действующий президент Майя Санду Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила прием документов от кандидатов в президенты для выборов, назначенных на 20 октября. Всего документы подали 12 претендентов, из которых четверо уже официально зарегистрированы. «Подписи, необходимые для регистрации, подали 12 претендентов, четверо из них зарегистрированы, их имена будут включены в бюллетень для голосования в порядке подачи документов. Это бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, которого выдвинула Партия социалистов, действующий президент Майя Санду, баллотирующаяся от правящей Партии действия и солидарности, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый и бывший премьер-министр Василий Тарлев от партии «Будущее Молдовы», — сообщила пресс-служба ЦИК, передает ТАСС. Оставшиеся восемь кандидатур находятся на рассмотрении комиссии. 20 сентября был отмечен как последний день для приема подписных листов и других необходимых документов, после чего ЦИК должен в течение недели провести их проверку и принять решение о регистрации кандидатов. Бывший президент Молдавии Игорь Додон ранее высказался против признания Майи Санду президентом в случае ее победы на выборах, утверждая, что она проиграет внутри страны. Он также заявил, что большинство граждан Молдавии не признают выборы, в отличие от Запада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила прием документов от кандидатов в президенты для выборов, назначенных на 20 октября. Всего документы подали 12 претендентов, из которых четверо уже официально зарегистрированы. «Подписи, необходимые для регистрации, подали 12 претендентов, четверо из них зарегистрированы, их имена будут включены в бюллетень для голосования в порядке подачи документов. Это бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, которого выдвинула Партия социалистов, действующий президент Майя Санду, баллотирующаяся от правящей Партии действия и солидарности, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый и бывший премьер-министр Василий Тарлев от партии «Будущее Молдовы», — сообщила пресс-служба ЦИК, передает ТАСС. Оставшиеся восемь кандидатур находятся на рассмотрении комиссии. 20 сентября был отмечен как последний день для приема подписных листов и других необходимых документов, после чего ЦИК должен в течение недели провести их проверку и принять решение о регистрации кандидатов. Бывший президент Молдавии Игорь Додон ранее высказался против признания Майи Санду президентом в случае ее победы на выборах, утверждая, что она проиграет внутри страны. Он также заявил, что большинство граждан Молдавии не признают выборы, в отличие от Запада.