Экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон призвал не признавать президентом нынешнюю главу страны Майю Санду, если она победит на выборах. Об этом он заявил в интервью.
«Если, не дай бог, будет такой сценарий, то мы не должны эти выборы признавать. Я уверен, что внутри страны Санду проиграет», — сказал Додон РИА Новости.
Политик утверждает, что большинство молдавских граждан не признают выборы, но их признает Запад. Он предсказывает победу оппозиции на предстоящих парламентских выборах, которые состоятся после президентских выборов в следующем году. По его словам, Майя Санду и партии власти имеют мало шансов на успех. На прошлогодних выборах 70% населения выразили протест против них, и аналогичная ситуация ожидается на предстоящих парламентских выборах, добавил Додон.
В декабре 2023 года Санду сообщила, что планирует снова баллотироваться на выборы осенью 2024 года. Однако член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Максим Бардин заявил, что за время своего нынешнего президентского срока она привела страну к экономическому спаду и проводила антироссийскую политику.
Позже, в мае 2024 года, она дала большое интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов). В интервью освещались темы того, почему Молдова не смогла побороть коррупцию и остается бедной страной.
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